Miss Mondo Lazio: ecco le finaliste nazionali a Gallipoli

NewTuscia – ROMA – Otto ragazze del Lazio sono in partenza per le finali nazionali di Miss Mondo Italia a Gallipoli. Si è infatti tenuta sabato 28 maggio a Roma, presso il Salaria Restaurant & Coffee Bar, all’interno del Circolo Sportivo “Salaria Sport Village” Via S. Gaggio 5, la selezione delle finaliste regionali che parteciperanno alla Finale Nazionale di Miss Mondo in programma a Gallipoli dal 1° al 18 giugno. Qui verrà selezionata la Miss che rappresenterà l’Italia alla Finale mondiale del Concorso Miss World: Claudia Motta, Miss Mondo Lazio 2021, è l’attuale Miss Mondo Italia e punta ancora ad ottenere grandi risultati.

Miss Mondo è Il concorso più antico e prestigioso al mondo. Oggi Miss World è rappresentato da più di 140 paesi ed è seguito da oltre due miliardi di persone.

A guidare le miss che sono passate alla finale regionale del Lazio sarà Ginevra Morganti, 21 anni di Roma, che è stata scelta per il suo fisico statuario come rappresentante del Lazio alla finale di Gallipoli. Insieme a lei andranno alle finali nazionali a giocarsi la vittoria Marika Nardozi (22 anni di Ceprano-Frosinone); Giulia Corallini (27 anni di Roma); Arianna Tarca (19 anni di Forano-Rieti); Annalisa Saggese (19 anni di Roma); Sara Rossi (17 anni di Roma); Valentina Iazzetta (23 anni di Napoli) ed Arianna Galli (21 anni di Cerveteri-Roma).

Durante la selezione il passaggio Giuria ha approfondito la conoscenza delle candidate e ha così selezionato, in base alla personalità e alle caratteristiche di ognuna, le ragazze più idonee al proseguimento del percorso Miss Mondo.

Con i due Agenti Esclusivisti di Miss Mondo Lazio Erasmo Fiorentino e Maurizio Serafini hanno fatto parte della giuria della finale regionale del Lazio Cristina Cesarei, Gaetano Alaimo ed Alberto Crisostomi.

La selezione si è svolta in una cornice stupenda. Il Salaria Restaurant & Coffee Bar all’interno del Circolo Sportivo “Salaria Sport Village” (Via S. Gaggio, 5) ha offerto una location perfetta con un colpo d’occhio unico ed una stagione che si preannuncia al massimo livello

Dopo avere portato Claudia Motta a vincere il titolo di Miss Mondo Italia 2021 gli Agenti Esclusivisti per il Lazio Erasmo Fiorentino (stilista ufficiale della manifestazione) e Maurizio Serafini (coreografo, presentatore e attore) sono ripartiti alla grande malgrado il difficile periodo della pandemia e puntano ad avere grandi risultati con le 8 ragazze che rappresenteranno il Lazio alle fasi finali di Miss Mondo Italia a Gallipoli.

