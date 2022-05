Bona via! Un fumetto sulla via Francigena a Montefiascone

Sabato 4 giugno 2022, alle ore 17,30, la Rocca dei Papi di Montefiascone (VT) ospita la presentazione del libro a fumetti di Valerio Barchi sulla Via Francigena

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Nell’ambito degli eventi di promozione della Via Francigena, di cui Montefiascone è il 100° Km prima dell’arrivo a Roma, con il patrocinio del Comune di Montefiascone e dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, l’Associazione Via Francigena Montefiascone presenta il primo fumetto che illustra la Via Francigena.

L’autore è Valerio Barchi, 36 anni, viaggiatore e artista che ha realizzato 330 tavole ad acquerello per narrare l’esperienza del cammino, sull’antichissima Via Francigena, dal gran San Bernardo a Roma. La graphic novel si intitola “Bona Via!” e trasmette la realtà del pellegrino, con la fatica e il dolore delle vesciche, con le emozioni degli incontri speciali, con i luoghi in alcuni casi molto riconoscibili, con il recupero di un rapporto con la natura più vero e umano, attraverso il linguaggio diretto del fumetto, unito alla poesia dell’acquerello che suggerisce architetture, paesaggi e stati d’animo. Un racconto affascinante che è anche mistico ed esistenziale.

All’incontro parteciperanno il Sindaco del Comune di Montefiascone, Giulia De Santis, il Presidente dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, Massimo Tedeschi e Renato Trapè, Delegato alla Cultura del Comune di Montefiascone.

Valerio Barchi sarà intervistato da Elisabetta Ferrari (Associazione Via Francigena Montefiascone).

Al termine dell’evento è previsto un firmacopie da parte dell’autore.

Associazione Via Francigena Montefiascone

Piazza del Plebiscito