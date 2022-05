Gran Caffè Schenardi, le proposte programmatiche della candidata Alessandra Troncarelli

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. L’associazione culturale Progetto Viterbo e Provincia, in appoggio alla candidata a Sindaco di Viterbo Alessandra Troncarelli, invita tutti i cittadini, i residenti dei Centri Storici e i commercianti a partecipare alla presentazione di alcune proposte programmatiche mercoledì 1° giugno alle ore 17.30 presso il Gran Caffè Schenardi (Corso Italia n° 11), che verranno illustrate dai candidati alla carica di Consigliere Comunale alle elezioni amministrative del 12 giugno 2022 nella lista “Noi insieme per Viterbo” Diego Lazzari e Francesca Peparello.

Partecipa la candidata Sindaco al Comune di Viterbo, ALESSANDRA TRONCARELLI



Punti programmatici cantierabili, in linea con il programma della candidata a Sindaco Troncarelli e fattibili nell’immediato, che si ritengono fondamentali ai fini dello sviluppo economico, per il sociale e la solidarietà, nella salvaguardia dei diritti di tutti i cittadini e per i quali si impegnano.



Verranno approfonditi in particolar modo i seguenti punti:

– Centro Storico – Commercio – Artigianato- Decoro Urbano – Reti d’impresa su strada -Turismo (valorizzazione, potenziamento della vocazione turistica della città e dei centri storici del Comune con una nuova visione di Viterbo come “città d’arte e di cultura).

– Mercato Settimanale, mercatini specializzati e fiere.

– Città sostenibile, accessibile e sicura.



Per una pubblica amministrazione capace a tutti i livelli, che sappia dettare le regole, valutare le proposte, rassicurare l’opinione pubblica, accompagnare socialmente ed economicamente le operazioni di trasformazione e sviluppo e creare una nuova occupazione giovanile, femminile e reinserimento di coloro che hanno perso il lavoro.



Il presidente ass Progetto Viterbo e Provincia

Mario Tofanicchio