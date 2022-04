Tekoşer. Il partigiano orso e le mani in pasta a “Immagini dal Sud del mondo”

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 29 aprile alle 21:00 Immagini dal Sud del Mondo presenta, al circolo Arci Il Cosmonauta (via dei Giardini 11, a Viterbo) il film di Dario Salvetti Tekoşer. Il partigiano Orso.

Il film segue la storia di di Lorenzo Orsetti (Orso), ragazzo di Rifredi partito alla fine del 2017 per sostenere la rivoluzione dei popoli del Rojava e combattere l’Isis. Un viaggio che si snoda tra le interviste al padre e al cugino di Lorenzo, gli interventi di altri volontari internazionali partiti per il Rojava e le parole del protagonista. Il regista Dario Salvetti interverrà in collegamento.

Sabato 30 aprile, sempre al circolo Arci Il Cosmonauta, Immagini dal Sud del Mondo propone alle 20:00 una cena sociale con i prodotti di Libera Terra (realizzata con il sostegno di Coop Unicoop Tirreno – Sezione Soci Viterbo) e, alle 21:00 con la proiezione del film Le mani in pasta di Daniele Biacchessi, liberamente tratto dal libro di Carlo Barbieri Le mani in pasta. Le mafie restituiscono il maltolto (edito da Jaca Book e Editrice Consumatori, collana Contastorie, 2021).

Immagini dal Sud del Mondo è la rassegna cinematografica di Aucs Onlus che è arrivata alla XXVIII edizione, le proiezionisono realizzate in collaborazione con Arci Viterbo e fa parte del programma del festival Resist che ogni anno propone un calendario di appuntamenti sui temi dell’antifascismo e della Resistenza realizzato con la collaborazione di circoli e associazioni.

Per Informazioni: www.arciviterbo.it, www.ismcinema.it

Arci Viterbo e Aucs Onlus