Il TusciaPride scende in campo

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 29 aprile, alle 16:30 a Piazza della Repubblica si terrà il primo evento pubblico, dal titolo “VITERBO IS COMING OUT – L’inizio di una nuova storia”, dell’associazione TusciaPride, nata quest’anno con l’obiettivo primario di organizzare il primo Pride della Provincia di Viterbo.

L’evento sarà un’occasione di confronto, dibattito e discussione sul nostro territorio che da sempre si è dimostrato arretrato, bigotto e fin troppo chiuso nei confronti del mondo LGBTQIA+ e più in generale delle diversità che caratterizzano e arricchiscono la nostra società. La mancanza di inclusività e i continui episodi discriminatori che la comunità LGBTQIA+ subisce rendono evidente e chiara la necessità di portare un Pride in una città che, ad oggi, non ne ha ancora ospitato uno.

Venerdì saremo in piazza per parlare proprio di questo: del nostro territorio e delle necessità della comunità LGBTQIA+ viterbese. Pensiamo infatti che sia indispensabile e pensiamo che questo progetto debba essere realizzato attraverso il dialogo ed il coinvolgimento attivo della cittadinanza, costruendo momenti di discussione che vedano la partecipazione delle realtà del viterbese e delle persone della comunità e non solo.

Saremo in piazza con l’obiettivo di sottolineare l’importanza di elaborare un percorso condiviso con tutte, tutti e tutt* che porti alla decostruzione degli stereotipi e dei pregiudizi che permeano la società attuale. Un percorso che inizierà proprio dall’assemblea a Piazza della Repubblica, che darà voce a chiunque vorrà esserci ed essere parte di questo importante, necessario processo di partecipazione. Un percorso che porti consapevolezza per operare un cambiamento necessario nella nostra città.

L’invito è aperto e rivolto anche a tutt3 l3 singol3, a tutte le realtà, le associazioni e i sindacati della città di Viterbo che lottano e si impegnano per i diritti della comunità LGBTQIA+.

Ci vediamo venerdì a Piazza della Repubblica alle 16:30 per costruire insieme un momento fondamentale per la nostra comunità e l’intera città!

TusciaPride