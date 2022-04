Il punto sulla 31° giornata di serie D

NewTuscia – VITERBO – Ok il San donato Tavernelle (72 punti) che sbanca Poggibonsi (67) nel big match di giornata e sale a più cinque, Borri illude i locali, Tusso e Marzierli ribaltano la situazione.



Pianese (50) Arezzo (58) termina 2-2, per i locali Fascino e Convitto, mentre gli ospiti, rimasti in 9, in rete con Cutolo e Calderini su rigore proprio all’ ultimo secondo.



Importante successo per la Flaminia (46) che travolge 3-1 la quotata Follonica Gavorrano (54), quarta forza del raggruppamento: Sciamanna porta avanti rossoblù, Staffa raddoppia, Tigany accorcia le distanze, Traditi cala il tris.



Lornano Badesse (50) Montespaccato (37) termina 2-1, per i padroni di casa in gol Lucatto (doppietta), Antongiovanni per gli ospiti. Sporting Trestina (46) Cascina (37) 0-1: Cesario decisivo. La Pro Livorno (20) supera 1-0 il Triferno Lerchi (40): Solimano decisivo. Scandicci (39) Sangiovannese (34) 0-0.



Male il Rieti (34) che perde 4-1 in casa dell’ Unipomezia (30), in evidenza Scardola (doppietta) Squerzantoi e De Julis per i locali, per i sabini un’ autorete. Infine Cannara (23) Foligno (31) 0-3.