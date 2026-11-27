Sabato 28 novembre, a Viterbo, la presentazione del romanzo «Alessandro Farnese – L’uomo oltre il Papa» di Roberta Mezzabarba inaugura un progetto culturale che intreccia letteratura, storia e valorizzazione del patrimonio

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La storia della famiglia Farnese torna a parlare al presente attraverso la letteratura, la ricerca storica e la valorizzazione del patrimonio culturale. Sabato 28 novembre, alle ore 17.00, la Sala Convegni delle Terme dei Papi ospiterà il primo appuntamento nazionale de La Memoria del Giglio, progetto culturale ideato e promosso dalla scrittrice Roberta Mezzabarba, che prenderà avvio con la presentazione del suo nuovo romanzo, Alessandro Farnese – L’uomo oltre il Papa.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di restituire alla memoria collettiva la complessità di una delle famiglie più influenti della storia italiana ed europea, attraverso un percorso che unisce narrazione, divulgazione storica e riscoperta dei luoghi legati alla sua vicenda. Un progetto che guarda alla storia non come a un patrimonio immobile, ma come a una trama di vite, passioni, ambizioni e scelte capace di attraversare i secoli e raggiungere il pubblico contemporaneo.

Al centro dell’incontro il nuovo romanzo della Mezzabarba, che propone un ritratto di Alessandro Farnese oltre la figura del pontefice, restituendo spazio all’uomo, alla sua dimensione personale e al contesto storico nel quale si è formato. Il volume si affianca a Iulia Farnesia – Lettere da un’anima, pubblicato nel 2022, componendo con esso un dittico narrativo dedicato alla famiglia Farnese.

La presentazione sarà accompagnata da un’esposizione di statue e gioielli curata dal Maestro Francesco Maria Capotosti e da una degustazione di vini della Tuscia a cura della Cantina San Lazzaro di Marta. Due momenti che arricchiranno l’incontro, mettendo in dialogo la narrazione storica con l’arte e le eccellenze del territorio.

Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato ufficialmente il progetto nazionale La Memoria del Giglio, con l’intervento del dottor Vincenzo Latronico dell’Archivio di Stato di Piacenza.

Le voci narranti di Marianna Adamo ed Enrico Concioli accompagneranno il pubblico attraverso letture e suggestioni tratte dal percorso letterario.

L’appuntamento del 28 novembre segna l’avvio di un itinerario culturale destinato a coinvolgere luoghi e istituzioni legati alla storia farnesiana, costruendo un ponte tra memoria storica, identità dei territori e divulgazione contemporanea.

L’ingresso è libero.

INFORMAZIONI

Sabato 28 novembre 2026, ore 17.00

Sala Convegni – Terme dei Papi, Viterbo

Info e contatti: 338 568 2922

www.robertamezzabarba.it