NewTuscia – VITERBO – L’Active Network torna in campo, domani, contro la Came Treviso. La partita, per indisponibilità del palazzetto di Orte, si disputerà a Rieti con inizio alle ore 16.00. Queste le parole di Mister Monsignori alla vigilia del match: ”Stiamo attraversando una fase di crescita importante, sia individuale che collettiva. Stiamo costruendo un’identità di squadra in tempi rapidi, consolidando principi, conoscenze e comportamenti che ci permettono di riconoscerci sempre di più nel nostro modo di stare in campo. È un percorso che mi rende soddisfatto, ma che allo stesso tempo deve responsabilizzarci, perché sappiamo di avere ancora enormi margini di miglioramento, sotto il profilo tecnico, tattico e soprattutto mentale.

In questo momento abbiamo l’obbligo di alimentare continuamente questa crescita, senza confondere i progressi con il raggiungimento di un traguardo. La fiducia e la positività sono valori fondamentali del nostro lavoro, ma non devono mai farci perdere il senso della realtà. La ricerca del miglioramento, in ogni allenamento e in ogni partita, deve diventare quasi un’ossessione”.

Momento positivo per i viterbesi che hanno raccolto punti contro squadre di grande spessore: ”Dobbiamo costruire una mentalità che ci permetta di affrontare ogni settimana di lavoro come se arrivassimo da una sconfitta, conservando sempre fame, umiltà e desiderio di riscatto. Allo stesso tempo, dobbiamo saper affrontare le difficoltà senza perdere fiducia e convinzione. Gli ostacoli non devono condizionare il nostro atteggiamento, ma diventare opportunità per crescere e alzare ulteriormente il nostro livello. Domani ci aspetta una partita molto impegnativa contro una squadra che sta attraversando un grande momento, ma sono proprio queste le sfide che devono stimolarci maggiormente. Dobbiamo affrontarle con rispetto, personalità e senza timore, rimanendo fedeli alla nostra identità”. Il tecnico ha poi concluso: ”Non dobbiamo innamorarci dei risultati, ma del percorso. Abbiamo ancora tanto da migliorare e tanto potenziale da esprimere. La nostra ambizione deve essere quella di diventare ogni giorno una squadra migliore, senza mai perdere la fame e la voglia di metterci in discussione. È questa la mentalità che voglio vedere e che deve accompagnarci nel nostro percorso”. La partita sarà trasmessa sul canale ufficiale Youtube della Divisione Calcio a 5.