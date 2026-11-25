Il costo dell’ultima fase

Il prezzo dei transfer non comprende automaticamente il capo, il tempo di applicazione e la gestione dei risultati da controllare. Chi esegue questa fase deve disporre dell’attrezzatura adatta e conoscere le indicazioni applicative del materiale ricevuto. Temperatura, pressione e tempi non vanno ricavati da un tutorial generico: servono le istruzioni del prodotto e una verifica sul supporto utilizzato.

Questo vale soprattutto quando si cambia tessuto. Un risultato già ottenuto su un capo non permette di saltare ogni valutazione su un altro. Il trasferimento è un passaggio produttivo, non la semplice rimozione di una pellicola adesiva.

Una richiesta che il fornitore possa capire

Nel preparare l’ordine conviene separare il disegno dalle quantità necessarie. Se lo stesso soggetto serve in due misure, quelle misure devono essere esplicite: ingrandire una miniatura nella schermata non sostituisce una dimensione definita. Il file dovrebbe rappresentare ciò che si vuole trasferire, compresi gli spazi trasparenti quando il fondo non deve essere stampato.

Nel service di Burger Print si configurano i transfer DTF a partire dai file, dalle quantità e dalle dimensioni. È un servizio distinto dalla fornitura del capo finito: l’applicazione successiva resta quindi parte del progetto di chi acquista i transfer.

Vale la pena controllare anche la distribuzione delle quantità fra i soggetti. Dieci disegni differenti non sono necessariamente dieci copie dello stesso file. Dare a ogni versione un riferimento comprensibile riduce gli equivoci nel passaggio fra chi prepara la grafica e chi utilizzerà le stampe.

Prima di promettere una consegna al cliente

Un laboratorio deve considerare l’intero percorso, non soltanto l’arrivo del pacco. Dopo la ricezione servono tempo per verificare il materiale, applicarlo ai capi previsti e controllare il lavoro. Se questi passaggi vengono esclusi dal calendario, un acquisto conveniente può diventare difficile da gestire.

Per chi sta decidendo se offrire un nuovo servizio, è più utile una prima lavorazione circoscritta che un ordine ampio destinato a rimanere fermo. Si potrà così misurare il lavoro rimasto in laboratorio: è quel tempo, insieme al materiale acquistato, a determinare il costo reale del servizio da proporre.