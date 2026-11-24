NewTuscia – VITERBO –Lo scorso lunedì 23 novembre, la sindaca Chiara Frontini ha conferito il riconoscimento all’avvocato-atleta viterbese per l’eccellente vittoria alla Mythos Primiero Dolomiti che lo ha portato al conseguimento del“Il primo atleta viterbese a raggiungere questo storico traguardo – ha dichiarato la sindaca Frontini, in apertura della cerimonia a Palazzo dei Priori -. Luca è un esempio di straordinaria passione, tenacia e valore sportivo, capace di coniugare con successo gli impegni professionali di tutti i giorni con i sacrifici che uno sport così duro richiede. Un primato che ci rende profondamente orgogliosi come istituzione e come città”.“Premiare Luca Chiodi è motivo di grande soddisfazione per l’amministrazione comunale – confida l’assessore allo sport e benessere Emanuele Aronne, presente alla cerimonia -. Luca è l’emblema di come un atleta “normale”, lontano dai riflettori, ma animato da una dedizione incrollabile, possa arrivare a conquistare traguardi straordinari nella mountain bike. La sua costanza e la sua passione sono un esempio prezioso per tutta la nostra comunità e in particolare per le nuove generazioni: la dimostrazione concreta che con l’impegno si possono raggiungere vette inimmaginabili”.

“Ringrazio la sindaca Frontini e l’assessore Aronne per la sensibilità e l’attenzione dedicate alla mia attività sportiva e verso una disciplina che, seppur di nicchia, richiede grande dedizione e sacrificio – ha aggiunto lo stesso atleta Luca Chiodi a conclusione della cerimonia -. Il risultato ottenuto lo scorso 13 settembre è motivo di grande soddisfazione personale che mi ha ripagato di tanti sforzi. Ricevere oggi (ieri, ndr) questo riconoscimento dalla mia città rende quel traguardo ancora più speciale”.