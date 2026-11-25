NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Domenica 29 novembre Arci Viterbo parteciperà al presidio a piazza della Rocca per ribadire l’opposizione al razzismo che si maschera dietro la parola “remigrazione”.

Come sempre accade nei momenti di crisi economica e sociale, come quello che da tempo stiamo vivendo, si cerca un capro espiatorio a cui addossare le responsabilità. Lo “straniero” viene indicato come la causa del degrado, della mancanza di sicurezza e del deterioramento delle condizioni economiche.

In tutto il mondo occidentale riemerge il razzismo in forme sempre più esplicite e violente. Nella proposta sulla “remigrazione” i diritti dei cittadini sono legati all’origine “etnica” delle persone, in una concezione primitiva e ridicola che parla di riconquista mentre si propone di distruggere i principi basilari della Repubblica.

Questa deriva razzista non riguarda solo qualche frangia estrema della destra neofascista, i deliri dei miliardari della Silicon Valley o i rappresentanti grotteschi dell’amministrazione Trump, ma ha trovato il modo di farsi largo nelle istituzioni europee: mentre si chiamano i cittadini alla difesa dei valori europei, si varano programmi di deportazione per gli immigrati.

Alla crisi economica e sociale che colpisce le vite di tutte le persone si può rispondere solo difendendo e rivendicando l’universalità dei diritti.

Il degrado e la marginalità si combattono e si eliminano attraverso serie politiche di integrazione e di coinvolgimento della comunità, non certo incoraggiando una guerra tra poveri che ottiene solo il risultato di inasprire dinamiche già intenzionalmente patologiche. L’ossessione securitaria, propagandata come unica soluzione alle marginalità, ha condotto a un aumento dei pregiudizi, alla creazione di nuove paure e a una progressiva diffidenza nei confronti di iniziative a favore delle persone di origine straniera residenti nella nostra città.

Saremo a fianco, e insieme, delle tante associazioni, dei sindacati e delle singole cittadine e cittadini che non si riconoscono in una città costruita sulla paura e sulla divisione. Alla retorica dell’esclusione opponiamo la pratica quotidiana dell’accoglienza, della solidarietà e dell’inclusione che Arci porta avanti da sempre nei suoi circoli e nelle sue attività.

Non esistono scorciatoie xenofobe per affrontare il carovita, la precarietà del lavoro e i salari troppo bassi, la difficoltà di accesso alla casa, ai servizi sociali e alla sanità pubblica, o la crisi ambientale: esiste solo la strada della giustizia sociale e del perseguimento dei diritti umani fondamentali.

Arci sarà presente in piazza anche con il servizio legale di strada, di protezione e orientamento legale per le attiviste e gli attivisti che partecipano alla manifestazione. I legali saranno presenti in piazza e facilmente individuabili, oppure raggiungibili al numero di telefono 366 7801805

Presidio contro la Remigrazione

Domenica 29 Novembre

Ore 10:30

Piazza della Rocca

Arci Comitato Provinciale Viterbo