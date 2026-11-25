La pizza graffignanese e i babàdrink del Panificio Oddo, il cioccolato della pluricampionessa mondiale Monia Achille e l’arte orafa di Armando Mortet

NewTuscia – VITERBO – Due appuntamenti, tre pezzi da 90 in campo, quattro diverse strade di artigianato di grandissima qualità da scoprire. “Intrecci”, il ritorno: “Da segnare sul calendario ci sono le date di sabato 28 novembre e sabato 5 dicembre. Saranno esperienza di cui nessuno resterà deluso”. Ad assicurarlo è il segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi.

Gli appuntamenti: sempre all’hub Lazio artigiana, in via dell’Orologio vecchio 5-7. Gli orari: dalle 17 alle 18,30. L’ingresso: come sempre, gratuito. I protagonisti: Panificio Fratelli Oddo, Monia Achille Cioccolato, Armando Mortet Bottega d’arte. Saranno loro a dare vita ai “Dialoghi tra imprese artigiane che custodiscono e innovano le tradizioni dell’arte e dell’agroalimentare”, come recita il sottotitolo di “Intrecci”.

Si parte dunque sabato 28 novembre alle 17 con il Panificio Fratelli Oddo di Graffignano. Il tema dell’incontro sarà “Dalla pizza graffignanese al babà drink: l’intreccio tra forno e innovazione”. “Fresco dei festeggiamenti per i suoi primi 70 anni, proprio come la Cna di Viterbo e Civitavecchia – dice Lupidi – questo panificio porta avanti una tradizione ultradecennale come la pizza graffignanese, non limitandosi però a questo. Ha infatti inventato il babàdrink, e registrando anche il marchio alla Camera di Commercio”. Si tratta di babà imbevuti con una grande varietà di cocktail, come mojito, caipirinha o piña colada. Ognuno è un’esperienza unica.

Il sabato successivo altri due grandi in campo: Monia Achille ed Armando Mortet. “Monia è la regina del cioccolato: pur essendo già pluricampionessa del mondo e pluridecorata agli International chocolate awards – spiega Lupidi – non ha mai smesso di studiare e di proporre nuove soluzioni e nuovi sapori. E ogni volta che lo ha fatto è stato un successo”. Provare per credere, basta passare per Corchiano alla Pasticceria cioccolateria Isanti, intanto sarà lei a raccontarsi all’hub Lazio artigiana, dialogando con una sorta di suo omologo nel campo della fusione. Ovviamente non del cioccolato: Armando Mortet, che come le altre è impresa Cna, di casa a Oriolo Romano, è infatti un’autorità nell’ambito della microfusione a cera persa, ma non solo.

Non a caso questo appuntamento verterà sul tema “Fusione e cioccolato d’autore”. Mortet è maestro orafo di quarta generazione. “La sua famiglia, di origine francese, ha alle spalle una grande storia e tradizione di cesellatori, scultori e intagliatori. Una storia tanto grande che appena il mese scorso il prestigioso quotidiano francese Le Figaro lo ha raggiunto nella sua bottega e gli ha dedicato un’intera pagina. Insomma – conclude Lupidi – in questi due appuntamenti abbiamo voluto schierare un tridente niente male”.

L’ingresso per assistere a “Intrecci” è gratuito e senza prenotazione.