NewTuscia – PERUGIA – Palazzo Cesaroni con le sue raffinate decorazioni liberty, la suggestiva Basilica di San Domenico con il Museo di Papa Benedetto XII, e la dimora storica Posta Donini 1579, tra soffitti affrescati e letti a baldacchino, per il fine settimana in compagnia di Gran Tour Perugia.

Venerdì 27 novembre si inizia alle 16 con Palazzo Cesaroni. Nato come Gran Hotel, palazzo Cesaroni, ora sede dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, in piazza Italia, è una delle strutture più raffinate ed eleganti della città. Le sale al suo interno ancora oggi custodiscono le raffinate decorazioni liberty di Annibale Brugnoli. Durante la visita i partecipanti potranno ammirare non solo le prestigiose e più note sale, ma anche in quelle meno note ai più. .

Costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni.

Sabato 28 novembre alle 16 si entra nella Basilica di San Domenico e nel Museo di Papa Benedetto XI. Stanza dopo stanza, con una attenzione alla vetrata dei record del 1411, alta 23 metri, opera di Bartolomeo di Pietro e Mariotto di Nardo, si conoscerà la storia della basilica di San Domenico, ma anche di chi è passato in questo luogo silenzioso nell’arco dei secoli. Proprio qui sono custodite le reliquie di papa Benedetto XI, pontefice domenicano, e l’insieme delle sue raffinate vesti, ritrovate all’interno di un armadio e restituite all’originario splendore.

Costo della visita guidata euro 12 + 3 per l’ingresso al museo, gratuito fino ai 12 anni

Infine, domenica 29 novembre alle 16 si visita la Posta dei Donini 1579. Annoverata tra le dimore storiche d’Italia, Villa Donini è circondata da due ettari di parco secolare a San Martino in Campo. Durante il tour, i partecipanti, stanza dopo stanza, potranno immergersi nell’affascinante atmosfera seicentesca della residenza di campagna di questa nobile casata Perugina, i conti Donini, ammirando sale dagli splendidi soffitti affrescati, impreziosite con travi a vista, letti a baldacchino e porte originali del Settecento.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it

Gran Tour Perugia