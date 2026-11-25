NewTuscia – ROMA – In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, si è svolto l’evento “Il ruolo delle Istituzioni nella prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne”, promosso dal Consiglio regionale del Lazio presso la Sala Mechelli alla Pisana. Presenti, tra gli altri, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma; il Questore di Roma, Roberto Massucci; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, Andrea Calice.

“Ringrazio e saluto tutti i presenti. L’obiettivo di queste iniziative è sicuramente quello di fare rete, di portare avanti un’azione sinergica tra istituzioni e tutte le realtà coinvolte (professionisti, autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza, mondo della scuola, associazioni), per diffondere la cultura del rispetto, contrastando ogni forma di violenza. È un impegno che, come ripeto spesso, deve essere costante, continuo, e deve essere declinato nella realtà con un’attività mirata, in termini di sensibilizzazione, prevenzione e di azioni concrete. Come Consiglio regionale abbiamo firmato un protocollo (con Terziario Donna – Confcommercio Roma) per combattere la discriminazione di genere, la violenza e i comportamenti abusanti contro le donne, in particolare nei luoghi di lavoro. È importante coinvolgere le scuole, i ragazzi, che sono le nostre future generazioni, al fine di diffondere l’importanza di valori come il rispetto ( delle regole, del prossimo e delle idee altrui)” – ha dichiarato Aurigemma.