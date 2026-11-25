NewTuscia – NEPI – SABATO 28 NOVEMBRE alle ore 16,30 presso il Museo Civico di Nepi si terrà la conferenza, a cura della dott.ssa Francesca Ceci, dal titolo “UN SASSO IN BOCCA. Sepolture anomale nel mondo antico”.

Ritrovamenti archeologici e fonti letterarie testimoniano alcuni casi di riapertura di tombe e la successiva infissione di chiodi, l’utilizzo di pietre o la mutilazione del cadavere. Tali pratiche rituali, spesso definite in ambito scientifico come “sepolture anomale”, erano atti dovuti probabilmente alla volontà di rendere definitivamente innocue persone considerate in vita malvagie, nefaste e pericolose, oppure morte in circostanze traumatiche e premature. Si temeva infatti il loro ritorno dall’oltretomba sotto forma di spiriti vendicativi o revenant, presenze inquiete alle quali, nella mentalità delle società antiche, doveva essere imputato un evento inspiegabile e collettivamente drammatico, come carestie, calamità naturali o morti improvvise dovute a epidemie.

L’incontro approfondirà questi singolari rituali funerari attraverso l’analisi di alcuni emblematici casi di studio, offrendo uno sguardo inedito sulle credenze, le paure e le superstizioni che accompagnavano il rapporto con la morte nell’antichità.

Ingresso Libero

INFO

Museo Civico di Nepi

Tel. 0761.570604 e-mail: museo@comune.nepi.vt.it

FRANCESCA CECI – archeologa classica, laureata e specializzata in Numismatica greca e romana all’Università di Roma “La Sapienza”, è Funzionario della Sovrintendenza Capitolina in servizio presso i Musei Capitolini. È membro dell’ICOM, della redazione scientifica della rivista Archeo, della Società Italiana di Storia delle Religioni ed è stata Ispettore Onorario del Ministero e le Attività Culturali per parte del territorio dell’Etruria Meridionale. Dal 2023 è Cultore della Materia presso la cattedra di Storia Moderna dell’Università della Tuscia, per la quale si dedica allo studio della famiglia reale polacca dei Sobieski in Italia.

Nel 2023 è stata decorata con la Medaglia del Ministero della cultura e ricerca scientifica della Repubblica di Polonia per meriti scientifici e culturali, mentre nel 2025 è stata insignita della medaglia del Ministero della Cultura Polacca per meriti scientifici. Ha al suo attivo centinaia di articoli di carattere scientifico e divulgativo che spaziano dalla Protostoria al XVIII secolo, con particolare attenzione al tema polacco; ha inoltre curato e pubblicato numerosi volumi di carattere scientifico.