Dopo otto secoli l’attualita’ del passaggio e del messaggio di san Francesco

Stefano Stefanini

NewTuscia – ASSISI – E’ programmata per domenica 22 novembre, alle ore 16, presso la prestigiosa sede del Municipio di Assisi, la presentazione del testo “Memorie Francescane in Orte” scritto nel 1926 da Alessandro Camilli e ampliato e aggiornato da chi scrive e da Vincenzo Cherubini. Il testo e’ edito da Morphema Editrice di Terni.

Vincenzo Cherubini e Stefano Stefanini

In questa occasione verrà’ conferita l’onorificenza di “Cavalieri del millennio per la Pace” a chi scrive e a Vincenzo Cherubini, da parte del Sindaco di Assisi, Valter Stoppini, su proposta di Gianfranco Costa, gia’ sindaco di Assisi e fondatore del “Centro Internazionale per la Pace tra i Popoli” di Assisi e dei Cavalieri del Millennio per la Pace e di Mauro Belli, presidente di Sviluppo Tuscia Etruria e responsabile per Viterbo dei “Cavalieri del Millennio per la Pace”.

Vincenzo Cherubini e chi scrive: “In questa iniziativa sıamo stati sostenuti dalla famıglia di Alessandro Camilli, dai Parroci di Orte, don Augusto Mascagna, oggi Vescovo di Pistoia e Pescia e don Hilarion Mafula, oltre che da padre Ausilio Tornambe’ gia’ Parroco di Orte Scalo e da Gianfranco Costa, gia’ Sindaco di Assisi e fondatore del Centro Internazionale per la Pace tra i Popoli di Assisi e dei Cavalieri del Millennio per la Pace.”

Peraltro, nell’ambito delle iniziative per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, Giubileo Francescano, avremo modo di illustrare le motivazioni spirituali, storiche e sociali dell’operazione editoriale, di recupero e attualizzazione del messaggio universale del “poverello di Assisi” che ha onorato della sua presenza la citta’ di Orte.

Scopriremo anche la figura di Alessandro Camilli sotto i profili religioso, culturale e politico, amante della citta’ di Orte e delle sue radici storiche recenti, di ringraziare la sua famiglia e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’operazione editoriale, nell’Ottavo Centenario della morte del Patrono d’Italia.

Quest’anno 2026 stiamo vivendo un’esperienza di particolare intensità e valore universale: quella di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia.

In questo contesto si colloca la memoria del passaggio di Francesco a Orte nel 1209 e dell’ininterotta presenza dei suoi seguaci nella nostra Citta’, testimoniata dai tratti storici delineati da Alessandro Camilli sino al 1926 (settimo centenario) e da noi ampliati sino ai nostri giorni (ottavo centenario).

Le fonti biografiche attestano che Francesco, di ritorno da Roma, sostò ad Orte per quindici giorni, insieme ai suoi compagni. Secondo la tradizione, proprio in questo tempo egli rinnovò radicalmente la sua scelta di vita, stringendo simbolicamente un “patto matrimoniale” con Madonna Povertà:

“Quel luogo era deserto e non vi passava quasi nessuno. Erano felicissimi di non vedere e di non possedere alcuna cosa vana o dilettevole ai sensi. Cominciarono così a stringere un patto d’alleanza con la santa povertà e, nella grande consolazione di essere privi di tutto ciò che il mondo ama, si proponevano di vivere poveri per sempre e ovunque, come in quel momento.

E poiché, liberi da ogni preoccupazione terrena, trovavano piacere solo nelle consolazioni divine, deliberano irrevocabilmente di non sciogliersi mai, per nessuna tribolazione o tentazione, dall’abbraccio della povertà.” (cfr. Fonti Francescane, n.n. 378-381).

Riportiamo alcuni brani della significativa presentazione offerta al nostro testo da mons. Augusto Mascagna Vescovo di Pistoia e Pescia e già parroco di Santa Maria Assunta in Orte.

“Rimane oggetto di studio e di ricerca trovare il luogo preciso del soggiorno di San Francesco in Orte: tra le ipotesi più accreditate vi sono San Nicolao, San Lorenzo e, con maggiore probabilità, l’area del colle di San Bernardino, presso l’antica necropoli.

Tommaso da Celano riferisce che Francesco e i suoi compagni si recavano in città per chiedere l’elemosina e custodivano, quanto non consumato, nei sepolcri circostanti, trasformando anche quel gesto in segno di gratitudine e fiducia nella Provvidenza.

Al di là delle ricostruzioni storiche, questo episodio assume un valore profondamente simbolico: quel “pane” custodito tra le tombe diventa immagine di una fede che attraversa il tempo e continua a nutrire il popolo di Dio. Il presente volume “Memorie francescane in Orte….la storia continua” intende raccogliere e valorizzare questa eredità, mostrando come il passaggio di Francesco abbia generato una fecondità spirituale duratura nella comunità di Orte.

Accanto alla memoria di Francesco, emergono infatti figure e presenze che testimoniano la continuità di questo cammino: dalle prime comunità francescane, ai santi e beati legati al territorio, fino al passaggio di grandi maestri della spiritualità come San Bonaventura e San Tommaso d’Aquino. Si ricordano inoltre, alcuni beati francescani il beato Teobaldo, beato Benigno Romano e il beato Giovanni: quel pane custodito nelle tombe continua a nutrire molti.

Infatti la tradizione si arricchisce ulteriormente con la presenza delle Clarisse, con il ricordo di San Bernardino da Siena — a cui è attribuito il dono del quadro della Madonna ancora oggi venerato nella processione dell’Assunta — e con la testimonianza di altri protagonisti della vita ecclesiale locale, tra cui il venerabile Giovanni Maria Tenderini, cappuccino e poi vescovo di Orte che più di una volta chiamò San Leonardo da Porto Maurizio a predicare nel nostro territorio.

Il legame con la spiritualità francescana, custodito nel tempo attraverso istituzioni e luoghi significativi, continua ancora oggi a rappresentare una fonte viva di “nutrimento” per la comunità cristiana.

Questa pubblicazione si propone, dunque, non solo come memoria storica, ma come invito a riconoscere nella testimonianza di Francesco una presenza ancora feconda, capace di nutrire la fede e orientare il cammino del popolo di Dio.