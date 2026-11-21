NewTuscia – VITERBO – Il 21 novembre, presso la Chiesa Santuario della SS. Trinità di Viterbo, è stata celebrata la Santa Messa in onore della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri. La liturgia è stata officiata dal Vicario Generale della Diocesi di Viterbo, Don Luigi Fabbri, il quale, durante l’omelia, ha rivolto parole di profondo affetto ai Carabinieri e alle loro famiglie, rivolgendo un commosso pensiero ai caduti ed evidenziando il ruolo fondamentale e la missione di tutela delle comunità che l’Arma porta avanti con spirito di sacrificio.

Alla cerimonia hanno preso parte le massime autorità civili, politiche e militari del territorio, tra cui il Prefetto di Viterbo, Dott. Sergio Pomponio, la Sindaca di Viterbo, Dott.ssa Chiara Frontini, la Vice Presidente del Parlamento Europeo, On. Antonella Sberna, gli On. Mauro Rotelli e Francesco Battistoni, il delegato del Presidente della Provincia, il Vicepresidente del Consiglio Regionale, Enrico Panunzi, i Consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, la Magnifica Rettrice di UNITUS, Tiziana Laureti, e il Presidente di ENAV, Sandro Pappalardo. Presenti i vertici e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate della provincia.

Hanno partecipato, inoltre, il Sindaco di Civita Castellana, i delegati dei Comuni di Tuscania, Ronciglione e Montefiascone, sedi delle Compagnie distaccate, insieme a rappresentanti del mondo economico e culturale, nonché delle associazioni e degli enti territoriali che hanno testimoniato concretamente la loro vicinanza all’Arma.

Particolarmente sentita è stata la partecipazione dei familiari di militari caduti, dei rappresentanti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari, dei Carabinieri in servizio e in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle associazioni combattentistiche e d’arma, intervenuti con i labari, oltre ai gonfaloni della Provincia e del Comune di Viterbo. Una gradita presenza, inoltre, è stata quella dei ragazzi dell’Associazione Juppiter, che non hanno mancato di esprimere il loro affetto per i Carabinieri.

La Vergine Maria fu proclamata patrona dell’Arma nel 1949 da Papa Pio XII con il titolo di “Virgo Fidelis”, una scelta che richiama il motto istituzionale “Nei Secoli Fedele” e simboleggia la costante dedizione al servizio della Patria. La solennità liturgica si celebra il 21 novembre, in coincidenza con la ricorrenza della Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio. Nella medesima data si commemora l’85° Anniversario della Battaglia di Culqualber – combattuta in Africa Orientale tra l’agosto e il novembre del 1941, evento che valse la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera di Guerra dell’Arma – e si celebra contestualmente la Giornata dell’Orfano.

Proprio agli orfani, seguiti con dedizione dall’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari dell’Arma Carabinieri (ONAOMAC), e alle vedove, custodi del dolore per i gravi lutti sofferti, il Comandante Provinciale, Colonnello Alfredo Antro, ha indirizzato un affettuoso e deferente pensiero, ricordando anche i militari dell’AVES e del Corpo della Croce Rossa recentemente deceduti in Bosnia. L’Ufficiale ha ribadito come la vicinanza e la solidarietà di tutti i Carabinieri rappresentino un impegno costante, rinnovato ogni giorno e non limitato a questa sola ricorrenza.

Nel saluto rivolto alle autorità e agli ospiti, il Colonnello Antro ha brevemente posto l’accento sui valori di fedeltà al giuramento, senso del dovere, spirito di sacrificio e dedizione incondizionata al servizio che devono orientare la vita di ciascun Carabiniere in ogni gesto quotidiano, anteponendo sempre il bene collettivo a qualsiasi interesse personale.

Il 21 novembre coincide, infine, con la Giornata nazionale degli alberi, ricorrenza che l’Arma celebra sull’intero territorio nazionale attraverso le competenze specialistiche dei Carabinieri Forestali, rappresentati durante la celebrazione dal Comandante del Gruppo, Tenente Colonnello Dario Burattini, e dai Comandanti del Nuclei territoriali, promuovendo iniziative volte a valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e a confermare il proprio ruolo di riferimento nella tutela dell’ambiente.