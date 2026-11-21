NewTuscia – ROMA – “La notizia della drammatica scomparsa di Gianni De Gennaro suscita profondo dolore. Nel corso della sua lunga carriera al servizio dello Stato, ha ricoperto incarichi di particolare rilievo, distinguendosi per professionalità, dedizione e rispetto delle istituzioni. Il suo percorso si è sviluppato in momenti significativi della storia repubblicana, contribuendo alla sicurezza del Paese e al funzionamento delle istituzioni. In questa dolorosa circostanza, è doveroso riaffermare l’importanza del rispetto della persona, della presunzione di innocenza, evitando ogni valutazione prematura che possa essere generata da sensazionalismi mediatici. Ai familiari e a quanti gli sono stati vicini nel corso della sua vita personale e professionale esprimo le mie più sentite condoglianze”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia e Segretario di Presidenza della Camera, Francesco Battistoni.