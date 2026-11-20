NewTuscia – TARQUINIA – Il Comune di Tarquinia ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei premi di studio per merito agli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo e secondo grado nell’anno scolastico 2025/2026 con il massimo dei voti. Gli importi massimi individuali, confermati con deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 12 novembre 2026, sono di 500 euro per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e di 200 euro per quelli della scuola secondaria di primo grado.

Per accedere al premio da 500 euro, gli studenti devono essere residenti nel comune di Tarquinia e aver superato l’esame di maturità nell’anno scolastico 2025/2026 presso scuole statali o legalmente riconosciute, scuole italiane all’estero o scuole europee nell’ambito dell’Unione Europea. Devono inoltre aver conseguito il punteggio di 100/100 e non aver superato il 20° anno di età.

Il premio da 200 euro è destinato agli studenti residenti nel comune di Tarquinia che hanno superato l’esame di terza media nell’anno scolastico 2025/2026 presso scuole statali o legalmente riconosciute, scuole italiane all’estero o scuole europee nell’ambito dell’Unione Europea. Sono richiesti il punteggio di 10/10 e il non aver superato il 15° anno di età.

Le domande devono pervenire al Comune entro e non oltre il 10 dicembre 2026. Possono essere consegnate all’Ufficio Pubblica Istruzione, in via Giuseppe Garibaldi 23, su appuntamento telefonando allo 0766.849318, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17. Lì sono disponibili anche i modelli di domanda. In alternativa, la richiesta può essere inviata via PEC a pec@pec.comune.tarquinia.vt.it o via email a pubblica.istruzione@tarquinia.net. Il bando integrale è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia.