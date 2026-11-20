NewTuscia – Dal 5 all’8 dicembre, in occasione della 66ª Sagra dell’Olivo, un programma di appuntamenti dedicati all’olio evo, all’alimentazione, alla conoscenza e all’arte contemporanea. Un viaggio alla scoperta della Tuscia e della sua identità olivicola.

NewTuscia – CANINO – Non soltanto un prodotto di eccellenza, ma un patrimonio di storia, tradizioni, cultura e saperi da raccontare e tramandare. A Canino, piena Tuscia viterbese, l’olio extravergine di oliva torna protagonista con la seconda edizione di Fuori Sagra, il programma di appuntamenti che dal 5 all’8 dicembre 2026 affiancherà la storica Sagra dell’Olivo, giunta alla sua 66ª edizione.

Un’iniziativa nata dalla volontà di un gruppo di privati cittadini caninesi, profondamente legati al territorio e alla sua tradizione olivicola, che si sono riuniti nell’Associazione Culturale Fuori Sagra con l’obiettivo di arricchire ogni anno l’offerta della manifestazione attraverso esperienze capaci di raccontare l’olio da prospettive differenti. Non soltanto degustazioni, dunque, ma anche incontri, laboratori, esposizioni artistiche e occasioni di approfondimento, per scoprire le molteplici sfaccettature di uno dei prodotti più importanti della cultura mediterranea.

Il tutto in una terra che nell’olivicoltura riconosce uno dei propri principali elementi identitari. Qui la coltivazione dell’olivo affonda le radici in un passato lontano, che attraversa la civiltà etrusca e arriva fino ai giorni nostri.

Dalla percezione dell’olio evo alla storia dell’alimentazione

Tra gli appuntamenti del programma, sabato 5 dicembre, dalle ore 10 alle 12.30, l’azienda agricola I&P, in Strada Comunale della Sala 12, ospiterà il Laboratorio di Neuroscienze, Neuroevologia, Neuroenologia, organizzato in collaborazione con NeuroSpritz. Coordinato da

Massimo D’Angelo, con l’intervento di Tullio Barni, l’incontro sarà un’esperienza interattiva dedicata al rapporto tra cervello, sensi e alimentazione, attraverso giochi percettivi, esperimenti e prove di degustazione. Dalla capacità di riconoscere profumi e sapori al legame tra olfatto e memoria, fino all’influenza della musica e delle aspettative sulla percezione dell’olio extravergine: un’occasione per scoprire quanto il nostro cervello contribuisca a costruire l’esperienza del gusto.

Domenica 6 dicembre, dalle ore 10 alle 13.30, presso il Circolo Bocciofilo Roggi – La Doganella, in Strada Doganella, località Roggi, sarà invece la volta di Oltre ciò che Appare – Storie nascoste tra quadri, piatti e territorio, appuntamento che unisce arte e gastronomia attraverso una mostra accompagnata da un’esperienza di degustazione (ore 13, prenotabile a 30€). Protagonisti Angelo Guardini, artista dell’Azienda Agricola Monte dell’Oro, Alessandro Sordi, executive chef, e Federica Pettinari de La Doganella. In scena alcuni dei prodotti simbolo del territorio, tra cui i Fagioli del Purgatorio BIO, i ceci BIO e i formaggi locali.

Le opere pittoriche di Guardini accompagneranno una proposta gastronomica firmata da Sordi, che offrirà una lettura contemporanea di ingredienti della tradizione della Tuscia. A completare il percorso il contributo di Pettinari, attraverso il racconto dei prodotti e dei produttori del territorio.

La mostra sarà a ingresso libero, per prenotare la degustazione: 328 282 3854.

A chiudere il calendario degli incontri sarà, martedì 8 dicembre dalle ore 10.30 alle 12, MTGF – Make Tuscia Great Finally, dal titolo Al di là della “Mediterranean Diet” – Olio d’oliva e vino alla radice della Civiltà dell’Alimentazione Italiana.

Presso la Società Agricola Monte Dell’Oro, in località Monte dell’Oro s.n.c, Fulvio Ursini, Professore Emerito di Chimica Biologica dell’Università di Padova, guiderà una riflessione sulle proprietà nutrizionali e sugli effetti biologici dell’olio d’oliva e del vino, anche in relazione ai meccanismi con cui l’organismo risponde agli stress. Un incontro che, attraverso evidenze scientifiche, permetterà di approfondire il valore di due prodotti fondamentali per la storia e la cultura alimentare italiana, andando oltre una lettura della dieta mediterranea esclusivamente legata agli aspetti nutrizionali.

L’olio evo oltre la tavola. L’arte incontra il paesaggio

Accanto agli incontri dedicati all’olio, Fuori Sagra propone anche un percorso artistico diffuso, capace di mettere in relazione la creatività contemporanea con i luoghi e il paesaggio della Tuscia. Dal 5 all’8 dicembre, nello spazio antistante il Circolo Bocciofilo di Roggi sarà visitabile Futur DROMO, installazione ambientale firmata da Mara van Wees e Sandro Papacchini. Un omaggio alla memoria del circolo, un tempo importante luogo di aggregazione per la comunità locale, attraverso un’opera che richiama il movimento delle bocce e le rotoballe, simbolo del paesaggio agricolo della Maremma.

Nelle stesse giornate, dalle ore 10 alle 18, gli spazi dell’azienda agricola I&P, accoglieranno invece EMOZIONI, un percorso espositivo dedicato alle sculture di Roberta Morzetti. Opere che indagano il corpo umano come testimonianza di esperienze, ferite e trasformazioni, intrecciando memoria, luce e possibilità di rinascita.

Un programma che restituisce all’olio un significato più ampio rispetto alla sua funzione di ingrediente o condimento, riconoscendogli un ruolo centrale nella costruzione del paesaggio, nell’economia locale e nella cultura della comunità.

Fuori Sagra si inserisce così nel contesto della tradizionale festa caninese, una delle sagre più antiche d’Italia, senza sovrapporsi alla sua identità, ma ampliandone le occasioni di scoperta. Un invito a conoscere l’extravergine, incontrare chi vive e lavora in questo territorio e osservare da vicino il rapporto, ancora vivo, tra agricoltura e cultura.

Informazioni utili

Fuori Sagra – Canino (VT), 5-8 dicembre 2026, in occasione della 66ª Sagra dell’Olivo.

Mostre, installazioni e laboratorio sono a ingresso libero. La degustazione del 6 dicembre è a pagamento e su prenotazione, mentre per l’incontro con Fulvio Ursini dell’8 dicembre, a ingresso libero, è gradita la prenotazione.

Programma completo: www.fuorisagra.it