NewTuscia – VITERBO – «La campagna olivicola 2026 nella provincia di Viterbo sta entrando nella sua fase più significativa, mostrando caratteristiche particolari e differenze anche importanti tra i diversi comprensori produttivi della Tuscia. Un primo elemento concreto emerge dai dati delle moliture di ottobre, che registrano nella nostra provincia 19.769 tonnellate di olive lavorate, dalle quali sono state ottenute 2.042 tonnellate di olio, con una resa media del 10,33%. Si tratta naturalmente di dati parziali, che dovranno essere aggiornati con il proseguimento della raccolta, ma che offrono già un’indicazione interessante sull’andamento della stagione. Le rese contenute rappresentano uno degli aspetti da considerare con maggiore attenzione. Il dato va letto anche in relazione all’anticipo della raccolta, al grado di maturazione delle olive e alle condizioni climatiche che hanno accompagnato la stagione. Non sempre, infatti, una resa maggiore corrisponde a una qualità superiore: raccogliere le olive nelle fasi iniziali della maturazione può significare ottenere meno olio, ma con caratteristiche organolettiche particolarmente apprezzate. Anche quest’anno le temperature elevate e lo stress idrico estivo hanno rappresentato fattori importanti per lo sviluppo delle olive, con effetti differenti in funzione delle caratteristiche dei terreni, dell’esposizione degli oliveti e della disponibilità d’acqua. È un quadro che conferma quanto l’olivicoltura sia sensibile alle condizioni meteorologiche e quanto diventi sempre più importante investire nella gestione agronomica degli impianti. Sul piano fitosanitario, le alte temperature estive possono aver contribuito a contenere la pressione della mosca olearia in diverse aree, anche se la situazione deve essere valutata con attenzione nei singoli comprensori, soprattutto in relazione all’andamento climatico autunnale. La nostra provincia può comunque contare su un patrimonio olivicolo straordinario, dall’area di Canino e della Maremma laziale ai comprensori di Blera, Vetralla e dei Monti Cimini, fino alle colline che circondano il lago di Bolsena. La Caninese, insieme alle altre cultivar tradizionali, rappresenta una delle espressioni più autentiche di questo patrimonio. Le denominazioni Canino DOP e Tuscia DOP, oltre alle produzioni riconducibili all’IGP Olio di Roma, testimoniano la capacità del territorio di esprimere oli

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