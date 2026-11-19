NewTuscia – VITERBO – «Il definanziamento dell’intervento di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex Convento dei Santi Simone e Giuda nell’ambito del programma PINQuA-PNRR è il simbolo di un’incapacità amministrativa che pesa come un macigno su Viterbo e sulla Tuscia. La tanto sbandierata “filiera istituzionale” di Fratelli d’Italia – dal Governo nazionale alla Regione Lazio fino all’ATER di Viterbo – ha fallito nel mettere a terra un’opera strategica già finanziata con circa 14,6 milioni di euro nel 2022 dalla giunta Zingaretti».

​Con queste parole viene motivata l’interrogazione consiliare presentata dal capo gruppo del PD oggi al Sindaco e all’Assessore alla Qualità degli Spazi Urbani.

​Il progetto, approvato nel febbraio 2022 e affidato all’ATER di Viterbo quale soggetto attuatore, prevedeva il recupero di un immobile di circa 5.700 mq fermo da oltre venticinque anni per realizzare un collegio universitario di merito per l’Università della Tuscia e una struttura di accoglienza per donne vittime di violenza e disagio sociale. Nonostante l’impegno delle risorse e un cronoprogramma legato alle scadenze PNRR (con completamento fissato al 31 marzo 2026), lo scorso 5 agosto l’ATER ha comunicato l’impossibilità di rispettare i tempi, portando la Giunta regionale – con deliberazione n. 1060 del 5 novembre 2026 – a disporre l’uscita dell’intervento dal perimetro PNRR e il disimpegno di oltre 10 milioni di euro, a fronte di circa 4,25 milioni già erogati.

​«Dopo anni di passaggi formali, ci troviamo oggi davanti a un buco finanziario di oltre dieci milioni di euro e a un’opera in bilico, mentre la Regione cerca risorse alternative, anche guardando al Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027, per tentare di rimediare a questo naufragio gestionale».

​Nell’interrogazione presentata oggi si chiede al Sindaco e all’Assessore alla Qualità degli Spazi Urbani di chiarire quale sia la valutazione politica su quanto accaduto e se l’Amministrazione comunale sia stata informata per tempo sulle criticità che hanno portato al definanziamento. Soprattutto, si vuole sapere se la ricerca da parte della Regione di fondi sostitutivi possa pregiudicare, rallentare o ridimensionare altri interventi in corso di finanziamento per il Comune di Viterbo, con particolare attenzione ai settori del sociale, del contrasto al disagio abitativo e dell’edilizia residenziale pubblica.

​«Viterbo non può essere lasciata nell’incertezza né subire contraccolpi su altri capitoli fondamentali per la coesione sociale e per il diritto all’abitare – si conclude nella nota –. Il Sindaco e la Giunta battano un colpo, pretendano risposte chiare da Regione e ATER sul futuro di San Simone e Giuda e garantiscano che nessun altro finanziamento destinato alla nostra città venga sacrificato per coprire l’inefficienza altrui».

​I Consiglieri Comunali gruppo PD

Alvaro Ricci

Alessandra Troncarelli

Lina Delle Monache

Francesca Sanna