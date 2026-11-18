(Foto Stefania Cordella)

NewTuscia – VITERBO – Settima puntata della 7° edizione di “Luce Nuova sui fatti”.

Giovedì 19 novembre alle 21 torna la trasmissione che parte da Viterbo e si apre al Lazio e all’Italia, ideata e condotta da Gaetano Alaimo e co-condotta da Arianna Cigni.



Quest’anno tante le novità. La più importante è la nuova emittente che trasmetterà tutte le puntate di Luce Nuova sui fatti, Canale 81 (Dtt 81 Lazio), insieme all’altra già attiva, TeleOrte (Dtt 77 Umbria, visibile su tutta l’Umbria e sulle province di Viterbo e di Rieti). Un salto di qualità incredibile che porterà la trasmissione in tutto il Lazio e, soprattutto, a Roma, con un bacino potenziale di centinaia di migliaia di contatti e spettatori.

La setima puntata sarà dedicata all’intervista all’assessore comunale di Viterbo ai lavori pubblici, termalismo e servizi cimiteriali Stefano Floris, che parlerà a Gaetano Alaimo degli ultimi lavori svolti e di quelli previsti in vista della fine della consiliatura a gestione Chiara Frontini.

Approfondirà il discorso sul tema dei lavori pubblici a Viterbo l’opinionista fisso, Stefano Stefanini.

La parte culturale si apre con Maddalena Menza che intervista il critico cinematografico, giornalista, ingegnere idraulico e docente universitario Catello Masullo.

Seguiranno tutte le rubriche di questa settimana di Luce Nuova sui fatti: “Onda d’arte” di Laura Principi che ci parlerà del bacio di Hayez; “Emozioni in fotografia” di Stefano Uzzo che ci porterà in Costa Rica; la cronaca dal comune di Anguillara Sabazia con notizie della piscina comunale a cura di Simonetta D’Onofrio con le riprese di Silvio Rossi; “I pastori di Deborah” di Deborah Pepe che ci porterà a Salerno; “Pillole di bellezza” di Catiuscia Macrì che ci occuperà del problema della cellulite; “Radiomobile” di Giovanni Conti che parlerà dell’Alfa Romeo 90 dei Carabonieri e Katia Ferri che propone “Economy News” e “Football Vox”.

Questo lo staff della 7° edizione di Luce Nuova sui fatti: Gaetano Alaimo (ideatore e conduttore): Arianna Cigni (co-conduttrice e area cultura-spettacolo); Stefano Stefanini (opinionista fisso). Area Cultura e Spettacolo: Mirella Moretti, Liliane Tami (Amore e filosofia), Maddalena Menza. Area Salute e Bellezza: Catiuscia Macrì, Federica Bargagna. Area Economica: Gianfranco Piazzolla e Katia Ferri. Area Sport: Katia Ferri. Rubriche tematiche: Alessia Belgianni (I fatti sociali), Andrea Bonifazi (Divulgamus), Barbara Puccini (Toscana News), Deborah Pepe (I pastori di Deborah), Elena Sassara-Loredana Petrulli (L’atelier della cultura), Francy Ferrara (Quando il dolore diventa forza), Giovanni Conti (Radiomobile), Jessy Trainer (Ballando nel mondo), Laura Principi (Onda d’arte), Elena Sassara (Lavorare in sicurezza), Stefano Uzzo (Emozioni in fotografia), Fabio Varrone (Alto volume). Area tecnica: Sigfrido Junior Hobel (videomaker); Salvatore Sansone (tecnico e grafico); Stefania Cordella (fotografa).

Main partner: Teatro San Leonardo, Confimprese Viterbo, Canale81

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