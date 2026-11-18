“QUANDO L’OPERA SI FA SACRA”, IL 27 NOVEMBRE AL TEATRO DELL’UNIONE IL PROSSIMO APPUNTAMENTO DEL COMUNE DI VITERBO PER IL GIUBILEO FRANCESCANO

NewTuscia – VITERBO – Proseguono gli appuntamenti di “Viterbo, sulle tracce di San Francesco”, il ciclo di iniziative promosse dal Comune di Viterbo in occasione del Giubileo Francescano. Venerdì 27 novembre alle ore 21, al Teatro dell’Unione, Quando l’opera si fa sacra, un concerto straordinario con protagoniste tre realtà musicali. A esibirsi saranno la Cappella Leonina della Chiesa degli Artisti di Roma, la Corale polifonica San Giovanni di Bagnaia e la Schola Cantorum di Roma. A dirigere il concerto saranno i maestri Loredana Serafini e Giovanni Gava. Soliste Rachele Barchi e Nicoletta Zappa. Al pianoforte i maestri Ferdinando Bastianini e Leonardo Angelini. Le tre corali animeranno il palco con capolavori armonici che ispirarono grandi musicisti del passato e di epoca moderna. In programma brani di Giuseppe Verdi, Karl Jenkins, Ennio Morricone, Marcello Lotti e di altri compositori. A ricordare l’appuntamento è la consigliera comunale delegata alla promozione della Via Francigena, ai Cammini e al giubileo francescano Alessandra Croci.

Si precisa che l’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti, con prenotazione alla mail teatrounioneviterbo@gmail.com o direttamente al botteghino del teatro (piazza Verdi, dal martedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 13 e delle ore 15 alle ore 19).

Gli eventi di “Viterbo sulle tracce di San Francesco”, in programma da settembre 2026 a gennaio 2027, sono realizzati con la preziosa collaborazione di realtà associative, musicali, culturali, teatrali, artistiche e istituzionali del territorio.

Il programma è consultabile sulla home page del sito istituzionale www.comune.viterbo.it.