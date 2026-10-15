NewTuscia – VITERBO – L’Associazione medici per l’ambiente – ISDE di Viterbo, in merito all’utilizzo di fitofarmaci ed erbicidi nei Comuni di Caprarola e Ronciglione e specificatamente nella caldera del lago di Vico, ha inviato una lettera ai Sindaci dei due comuni lacustri e alle competenti Istituzioni.

Quali controlli sono stati svolti sull’applicazione delle linee guida per le aree agricole intorno al lago di Vico? Quali risultati sono stati raggiunti ed è operativo un nuovo piano di utilizzazione? Queste le domande che l’Associazione medici per l’ambiente – ISDE Viterbo ha rivolto ai sindaci di Caprarola e Ronciglione, con una lettera firmata dalla referente territoriale, Antonella Litta, e trasmessa per conoscenza alle istituzioni competenti.

La richiesta riguarda l’impiego di prodotti fitosanitari, compresi gli erbicidi, nelle zone ricadenti nell’area di rispetto del lago. Al centro dell’iniziativa c’è la verifica dell’attuazione delle misure previste per proteggere le acque e l’ecosistema lacustre dalle pressioni delle attività agricole, anche in considerazione degli interventi previsti dalla Determinazione del 4 luglio 2024, n. G08986 della Regione Lazio, proprio in materia di salvaguardia e recupero dell’ecosistema del lago di Vico.

https://www.isdenews.it/lago-di-vico-isde-viterbo-chiede-ai-comuni-verifiche-sulluso-dei-fitofarmaci-e-sul-piano-di-tutela/

Di seguito il testo della richiesta inviata.

Al Sindaco di Caprarola

al Sindaco di Ronciglione

per opportuna conoscenza

alla Commissaria all’ambiente dell’Unione europea

al Prefetto di Viterbo

all’ Assessore all’ ambiente della Regione Lazio

Al Presidente della Provincia di Viterbo

al Direttore della Riserva naturale regionale del lago di Vico

al Direttore generale della Asl di Viterbo

al Direttore sanitario della Asl di Viterbo

al Dipartimento di prevenzione – Servizio igiene e sanità pubblica della Asl di Viterbo

al Direttore generale dell’Arpa Lazio

all’Arpa Lazio – sezione di Viterbo

alla Garante del Servizio idrico integrato della Regione Lazio

al professor Valerio Cristofori del Dipartimento di scienze agrarie e forestali – DAFNE dell’Università degli studi della Tuscia

Oggetto: piano di utilizzazione per le zone ricadenti all’interno dell’area di rispetto del lago di Vico.

Gentilissimi,

ISDE – Viterbo ha fatto richiesta, in data 6 agosto 2026, dei regolamenti comunali relativi all’utilizzo di prodotti fitosanitari (pesticidi ed erbicidi) e fertilizzanti chimici nei vostri territori comunali e in particolare nelle aree circumlacuali del lago di Vico.

A seguito di questa richiesta abbiamo ricevuto dal Comune di Caprarola, copia del regolamento per l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari e gestione delle pratiche agronomiche.

Dal Comune di Ronciglione, in data 5 ottobre 2026, copia dell’ordinanza n. 47 del 15/03/2018 e copia dell’ordinanza n.93 del 06/06/2019.

La prima avente in oggetto: “ regolamentazione sull’uso e la dazione dei prodotti erbicidi in tutto il territorio e la seconda : “regolamentazione sull’uso e la dazione dei prodotti fitosanitari in tutto il territorio comunale”.

Sempre dal Comune di Ronciglione abbiamo ricevuto, allegata alla stessa pec, la relazione dell’aggiornamento del piano di utilizzazione per le zone agricole ricadenti all’interno dell’area di rispetto del lago di Vico.

Questa relazione è stata realizzata dal gruppo di lavoro del Dipartimento di Scienze agrarie e forestali- Dafne dell’Università degli studi della Tuscia, responsabile scientifico prof. Valerio Cristofori, ed è datata 30 novembre 2020 (in allegato).

L’Associazione medici per l’ambiente – ISDE di Viterbo, per studio e documentazione scientifica, chiede quindi di conoscere se è stata verificata la corretta applicazione delle linee guida proposte nella suddetta relazione, le modalità di verifica e gli obiettivi raggiunti fino al 2025.

Si chiede inoltre se al momento sia operativo un nuovo piano di utilizzazione per le zone interne alla caldera lacustre, secondo anche quanto disposto dalla Determinazione del 4 luglio 2024, n. G08986 della Regione Lazio, in materia di interventi a salvaguardia del lago di Vico.

In attesa di un cortese riscontro, distinti saluti,

dottoressa Antonella Litta

referente per Viterbo dell’Associazione medici per l’ambiente

ISDE – (International Society of Doctors for the Environment – Italia)