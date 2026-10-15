NewTuscia – Roma, 15 ottobre 2026 – «Prende il via domani CASSINUMEXE2026, l’esercitazione regionale di Protezione Civile che si svolgerà nel Comune di Cassino, in provincia di Frosinone, con il coinvolgimento della Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 11, della Prefettura di Frosinone, del Comune di Cassino, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

L’iniziativa, che prevede, tra le varie attività, la simulazione di uno scenario di emergenza sismica, rappresenta un’importante occasione per verificare sul campo l’efficacia del sistema di Protezione Civile, analizzando le procedure operative, il coordinamento tra le strutture coinvolte e la capacità di risposta in caso di calamità.

Nel corso dell’esercitazione saranno, inoltre, testati il Piano comunale di Protezione Civile, l’attivazione dei centri di coordinamento, la gestione dell’evacuazione e dell’accoglienza della popolazione, nonché la capacità di intervento della Colonna Mobile Regionale e delle organizzazioni di volontariato.

CASSINUM_EXE_2026 non sarà soltanto un momento di verifica operativa, ma anche un’importante opportunità di confronto e di formazione per il mondo del volontariato, rafforzando la cultura della prevenzione e rendere le comunità sempre più consapevoli e preparate.

L’organizzazione dell’esercitazione regionale di Protezione civile nella città di Cassino conferma la vicinanza della Regione Lazio al nostro territorio e la consapevolezza della necessità di puntare su un sistema di protezione civile in grado di coprire e di rispondere alle esigenze di tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle aree periferiche.

Ringrazio tutte le istituzioni, gli operatori e i volontari coinvolti per il contributo che garantiranno nello svolgimento di questa importante attività».

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore regionale del Lazio.