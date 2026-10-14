NewTuscia – ROMA – L’Associazione Italiana Coltivatori (AIC) esprime sincera vicinanza a Sua Santità Papa Leone XIV, a seguito dell’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto, formulando i più sentiti auguri di una pronta e completa guarigione.

«Abbiamo accolto con sollievo la notizia dell’esito positivo dell’intervento. A nome dell’Associazione Italiana Coltivatori e delle migliaia di coltivatori che rappresentiamo, desidero rivolgere al Santo Padre un pensiero di profondo affetto e vicinanza, accompagnato dall’augurio di una serena e pronta ripresa», dichiara Giuseppino Santoianni, presidente nazionale dell’AIC.

«Guardiamo con profonda gratitudine al ministero petrino, alla voce del Santo Padre che richiama l’umanità a una pace disarmata e disarmante, capace di restituire speranza a un mondo attraversato dalle inquietudini delle guerre e dalle sofferenze di milioni di persone. In questo orizzonte, il richiamo alla lotta contro la fame e al diritto fondamentale di ogni persona ad accedere al cibo assume un significato particolarmente profondo per le nostre comunità agricole. Per questo, ci stringiamo idealmente attorno al Santo Padre, accompagnandolo con affetto e con la preghiera, con l’augurio che possa presto ristabilirsi e proseguire serenamente la sua missione apostolica».