Più colpiti anziani e bambini nel primo anno di vita

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Lo Streptococcus pneumoniae è uno dei batteri più studiati nella storia della medicina moderna: isolato per la prima volta nel 1881, è stato oggetto di oltre un secolo di ricerca microbiologica e clinica. Comunemente noto come pneumococco, questo microrganismo può colonizzare silenziosamente le vie respiratorie, anche fin dai primi mesi di vita. Esistono più di 90 sierotipi di pneumococco, ma solo una parte di essi è in grado di provocare forme di infezione invasiva.

L’infezione da pneumococco si trasmette per via aerea, attraverso il contatto con le secrezioni respiratorie o la saliva di persone infette o di portatori sani; infatti, il batterio può colonizzare la parte posteriore del naso e della gola senza provocare sintomi. Se il batterio invade siti dell’organismo normalmente sterili, può causare malattie batteriche invasive, tra cui meningite, batteriemia e polmonite batterica che, nei soggetti più fragili, possono avere conseguenze severe e richiedere il ricovero ospedaliero. Nei casi più gravi, l’infezione da pneumococco può evolvere in sepsi, con conseguente compromissione della funzione di uno o più organi e rischio per la vita del paziente.

Secondo l’ultimo rapporto di sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) pubblicato nel 2025 con i dati relativi al triennio 2022-2024, l’incidenza di malattia invasiva da pneumococco è tornata a crescere progressivamente dopo gli anni della pandemia, raggiungendo una media nazionale di 3,35 casi ogni 100.000 abitanti. Le fasce di età più colpite sono quelle agli estremi della vita. Tra gli over 64, nel 2024 l’incidenza ha raggiunto 8,10 casi ogni 100.000 abitanti, più del doppio rispetto alla media nazionale, con un aumento progressivo dal 2022 al 2024. Il dato più elevato si registra però tra i bambini con meno di un anno di vita, con 8,41 casi ogni 100.000 abitanti.

«Lo pneumococco può causare forme di malattia particolarmente grave e potenzialmente letale fin dai primi mesi di vita: neonati e lattanti sono infatti tra le fasce più vulnerabili alle forme invasive con il rischio, in alcuni casi, di conseguenze anche permanenti. – Spiega il Prof. Alberto Villani, Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria Generale, Malattie Infettive e DEA di II livello dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Per questo la prevenzione in età pediatrica è così cruciale. Nel Lazio la copertura vaccinale nei bambini sta andando nella giusta direzione, ma occorre continuare a lavorare per raggiungere livelli più elevati e omogenei, anche attraverso le opportunità di prevenzione oggi disponibili che consentono una più ampia protezione».

Lo pneumococco circola durante tutto l’anno, con una maggiore frequenza delle infezioni nei mesi invernali e all’inizio della primavera, quando aumentano le occasioni di contatto ravvicinato in luoghi chiusi, anche all’interno delle famiglie. Bambini e adulti possono infatti essere portatori di microrganismi respiratori anche in assenza di sintomi e contribuire alla loro circolazione. Questo non significa rinunciare alle proprie abitudini o ai rapporti con gli altri, ma adottare le giuste precauzioni per continuare a vivere serenamente e in salute. In questo contesto, è importante rafforzare l’impegno congiunto di istituzioni sanitarie, medici e famiglie nella prevenzione e nella protezione delle persone più vulnerabili.

La malattia invasiva da pneumococco rappresenta ancora oggi una rilevante sfida di sanità pubblica: conoscere i fattori di rischio, le possibili conseguenze e le opportunità di prevenzione è il primo passo per una maggiore consapevolezza e una gestione tempestiva della propria salute, soprattutto in età adulta e in presenza di patologie croniche.