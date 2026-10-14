NewTuscia – VITERBO – Seconda puntata della 7° edizione di “Luce Nuova sui fatti”.

Giovedì 15 ottobre alle 21 torna la trasmissione che parte da Viterbo e si apre al Lazio e all’Italia, ideata e condotta da Gaetano Alaimo e co-condotta da Arianna Cigni.

Quest’anno tante le novità. La più importante è la nuova emittente che trasmetterà tutte le puntate di Luce Nuova sui fatti, Canale 81 (Dtt 81 Lazio), insieme all’altra già attiva, TeleOrte (Dtt 77 Umbria, visibile su tutta l’Umbria e sulle province di Viterbo e di Rieti). Un salto di qualità incredibile che porterà la t rasmissione in tutto il Lazio e, soprattutto, a Roma, con un bacino potenziale di centinaia di migliaia di contatti e spettatori.

La puntata comincerà con l’intervista al Capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Daniele Sabatini, che parlerà dell’attualità politico-amministrativa regionale e del suo libro “Iubilaeum Nostrum. Il Giubileo dei due Papi”.

Nella seconda parte della trasmissione Speciale dedicato alla Sagra della Castagne di Soriano nel Cimino con l’intervista al presidente dell’Ente di gestione della Sagra, Antonio Tempesta, alla vicesindaca di Soriano Rachele Chiani e immagini che ci riportano nell’atmosfera di un evento ormai nazionale e internazionale.

Questo lo staff della 7° edizione di Luce Nuova sui fatti: Gaetano Alaimo (ideatore e conduttore): Arianna Cigni (co-conduttrice e area cultura-spettacolo); Stefano Stefanini (opinionista fisso). Area Cultura e Spettacolo: Mirella Moretti, Elisa Gelosi, Alessia Coronetta, Liliane Tarni, Maddalena Menza. Area Salute e Bellezza: Catiuscia Macrì, Daniela Ricci e Federica Bargagna. Area Economica: Gianfranco Piazzolla e Katia Ferri. Area Sport: Katia Ferri. Rubriche tematiche: Alessia Belgianni (I fatti sociali), Andrea Bonifazi (Divulgamus), Barbara Puccini (Toscana News), Deborah Pepe (I pastori di Deborah), Elena Sassara-Loredana Petrulli (L’atelier della cultura), Francy Ferrara (Quando il dolore diventa forza), Giovanni Conti (Radiomobile), Jessy Trainer (Ballando nel mondo), Laura Principi (Onda d’arte), Sonia Romani (I 6 minuti di Sonia), Elena Sassara (Lavorare in sicurezza), Stefano Uzzo (Emozioni in fotografia), Fabio Varrone (Alto volume). Area tecnica: Sigfrido Junior Hobel (videomaker); Salvatore Sansone (tecnico e grafico); Stefania Cordella e Maria Cafaro (fotografi).

Main partner: Teatro San Leonardo, Confimprese Viterbo

Media Partner: Canale 81, Teleradiorte, Viterbonews24.it, Tusciatimes.eu, Campo de’ Fiori, Gp Magazine, La Provincia, Metamagazine.it, Il Corace.

Vuoi promuoverti o partecipare come ospite su “Luce Nuova sui fatti”? Chiama il 340/9409572 o manda una

mail a lucenuovasuifatti@gmail.com

https://www.facebook.com/lucenuovasuifatti

https://www.instagram.com/lucenuovasuifatti/

https://www.youtube.com/@lucenuovasuifatti