NewTuscia -VITERBO – 18enne on codice risso in seguito ad un incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 13 ottobre, a Viterbo. Tra via del Santuario-viale Fiume e strada Acquabianca, una vettura e una moto si sono scontrate e il giovane sul mezzo a due ruote è rimasto gravemente ferito.

I sanitari del 118 dopo le prime cure il centauri è stato trasferito al Santa Rosa; sembrerebbe che durante le operazioni di soccorso sia sempre rimasto cosciente. Il conducente della macchina sarebbe invece illeso.

Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio, se ne occupa la polizia locale che ha effettuato i rilievi. La circolazione stradale ha subito dei disagi.