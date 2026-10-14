Si entra nel vivo con il 34° Palio degli Asini, musica e spettacoli

NewTuscia – CANEPINA – Dopo un primo fine settimana all’insegna della partecipazione e dell’entusiasmo, la 44° edizione delle Giornate della Castagna prosegue Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre con un ricco programma di appuntamenti. Tra gli eventi più attesi, il tradizionale Palio degli Asini, il concerto di Vincenzo Bencini e il DJ set di Matteo Petretti.

CANEPINA (VT) – Grande successo per il primo weekend delle Giornate della Castagna di Canepina, che ha dato il via alla 44° edizione della manifestazione tra sapori della tradizione, intrattenimento e un’atmosfera di festa che ha animato le vie del borgo.

La manifestazione si prepara ora a entrare nel vivo con un secondo fine settimana, sabato 17 e domenica 18 ottobre, particolarmente ricco di appuntamenti, tra musica dal vivo, spettacoli itineranti, rievocazioni folkloristiche, mercatini e naturalmente la cucina tipica canepinese, protagonista nelle caratteristiche cantine del centro storico.

Il programma di sabato 17 ottobre prenderà il via alle ore 13:00 con l’apertura delle cantine, dove sarà possibile degustare i piatti della tradizione locale. Per tutta la giornata, inoltre, Via XX Settembre ospiterà i caratteristici mercatini, offrendo ai visitatori un’ulteriore occasione per passeggiare tra le vie del borgo e immergersi nell’atmosfera della festa.

Nel pomeriggio, alle ore 15:30 e alle 18:00, le vie del paese si animeranno con lo spettacolo itinerante “Akuna Matata”, mentre alle ore 16:00, presso il Chiostro del Museo delle Tradizioni Popolari, sarà inaugurata la mostra micologica a cura dell’Associazione Micologica Ecologica Viterbese.

Dalle ore 20:00 le cantine torneranno ad accogliere i visitatori per la cena, in attesa di uno degli appuntamenti più coinvolgenti del weekend. Alle ore 22:30, Piazza Garibaldi ospiterà il concerto di Vincenzo Bencini, per una serata all’insegna della musica e del divertimento. A mezzanotte la festa proseguirà con il DJ set di Matteo Petretti, che farà ballare il pubblico fino a tarda notte. Durante la serata sarà presente anche uno stand della Pro Loco.

Domenica 18 ottobre sarà invece una giornata dedicata alla tradizione e al folklore, con uno degli appuntamenti più rappresentativi e attesi delle Giornate della Castagna: il 34° Palio degli Asini.

La giornata inizierà già alle ore 8:00 con l’apertura della Fiera Mercato e della strada dei mercatini. Dalle ore 10:00 sarà attivo in Piazza Garibaldi lo stand della Pro Loco, con prodotti tipici locali, mentre presso il Chiostro del Museo delle Tradizioni Popolari sarà possibile visitare la mostra micologica. Alle ore 10:30 partiranno le visite guidate al centro storico di Canepina, con formazione dei gruppi presso lo stand della Pro Loco. Alle ore 13:00 riapriranno le cantine per il pranzo.

Il momento più atteso arriverà alle ore 15:30 in Via Roma, con il raduno equestre del 34° Palio degli Asini, accompagnato dalla suggestiva passeggiata folkloristica che rievoca l’antico trasporto delle castagne, una tradizione profondamente legata alla storia e all’identità del territorio.

Ad accompagnare la manifestazione sarà la Fanfara dei Bersaglieri in congedo della Città di Viterbo, che alle ore 16:30 sfilerà per le vie del paese, per poi esibirsi in un concerto finale in Piazza Garibaldi. A rendere ancora più sentita l’attesa per il Palio sarà la partecipazione delle cantine, protagoniste di una tradizione che ogni anno coinvolge e appassiona la comunità canepinese. La cantina detentrice del Palio 2025 è “E’ Zzapori d’a Nonna Speranza”.

La festa proseguirà alle ore 17:00 in Piazza Garibaldi con lo spettacolo musicale della Gianfranco Foscoli Orchestra Spettacolo e la tradizionale distribuzione gratuita delle caldarroste, uno dei momenti più apprezzati della manifestazione. Alle ore 20:00, nuova apertura delle cantine per concludere il weekend all’insegna della buona cucina.

Le Giornate della Castagna rappresentano un’occasione per scoprire Canepina e il suo patrimonio gastronomico, storico e culturale. Nel corso del fine settimana, i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera del borgo, passeggiare tra i mercatini, assistere agli spettacacoli e gustare le specialità della cucina canepinese nelle caratteristiche cantine, veri e propri luoghi simbolo della manifestazione.

Tra i protagonisti della tavola non mancheranno i tradizionali fieno al ragù e ceciliani, insieme alle altre specialità del territorio, in un percorso che unisce gastronomia e convivialità.

Dopo il successo del weekend inaugurale, Canepina si prepara dunque a vivere altre due giornate di festa, con un programma capace di coinvolgere visitatori di tutte le età, tra appuntamenti musicali, cultura, gastronomia e tradizioni popolari.

L’appuntamento è per sabato 17 e domenica 18 ottobre a Canepina, per il secondo weekend della 44° edizione delle Giornate della Castagna. La manifestazione proseguirà anche nei fine settimana del 24 e 25 ottobre e del 31 ottobre e 1° novembre 2026.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

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