NewTuscia – ROMA – «Sono oggi a piazza Malatesta, insieme alle tante realtà associative e sociali che hanno scelto di rispondere collettivamente alla violenza criminale che colpisce il territorio. Un ringraziamento particolare a Libera per aver promosso questa importante mobilitazione.
Alle bombe rispondiamo con la forza della comunità, ma il contrasto alle mafie è una responsabilità precisa dello Stato e del Governo, che deve garantire risorse, sicurezza e una presenza costante nei territori.
Le mafie prosperano dove arretrano i diritti, i servizi pubblici e le opportunità. Per questo servono politiche capaci di contrastare le disuguaglianze e rafforzare i presidi sociali, senza criminalizzare interi quartieri o scaricare sulle persone più fragili le responsabilità della violenza criminale.
La sicurezza si costruisce con la legalità, la giustizia sociale e istituzioni che non lasciano sole le comunità».
Così in una nota Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico con delega al Terzo settore e all’associazionismo, presente oggi alla manifestazione di piazza Malatesta a Roma.