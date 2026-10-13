NewTuscia – TERNI – Lunedì 12 ottobre alle ore 16.30, presso la sala conferenze del Museo diocesano di Terni, si terrà la cerimonia di premiazione della 26esima edizione del Premio letterario nazionale città di Terni “Logo d’oro”, promosso da Pro Loco Terni Aps, con il patrocinio del Comune di Terni, della Provincia di Terni, in collaborazione il Cesvol Umbria e il Museo diocesano di Terni.

Tanti sono stati i partecipanti, con opere letterarie originali e di valore, presentate nelle sei sezioni del premio: poesie in lingua e vernacolo, poesie d’amore, racconti e libri di narrativa.

La giuria è composta dalla presidente Clara Cocci, Lorena Falci Bianconi, Fausto Dominici, Paolo Casali, coordinata da Vilma Menghini.

Nel corso della cerimonia sarà ricordato l’indimenticato presidente della Pro Loco, Bruno Minelli.

“Un bel momento di arricchimento culturale, di promozione della pace, di amore per il prossimo – spiega la presidente Vilma Menghini – che sono temi ricorrenti nelle opere presentate al concorso. In questa 26esima edizione del premio Logo d’Oro abbiamo avuto anche opere di giovani autori che hanno presentato opere di pregio, che raccontano un modo di sentire e vivere la contemporaneità vivace e pieno di sentimenti. Una edizione di indiscusso valore per le tematiche affrontate, che hanno colpito per l’intensità e profonda riflessione suscitata e che arricchiscono il valore di un premio che sempre ha riscosso apprezzamenti nel mondo culturale e letterario”.

Al termine della premiazione ci sarà la visita alla mostra d’arte e documentaria “Laudato si’ mi’ Signore” presso le sale espositive del Museo diocesano, promossa dalla Pro Loco Terni Aps e dal Centro Missionario diocesano, dedicata all’VIII centenario francescano, aperta fino al 19 ottobre in orario pomeridiano.