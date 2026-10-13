NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Il coordinamento provinciale di Forza Italia di Viterbo esprime forte perplessità per quanto accaduto oggi nel consiglio comunale di Montefiascone, dove è stata votata la decadenza di tre consiglieri comunali, due dei quali appartenenti a Forza Italia.

Una vicenda che assume un significato politico preciso, soprattutto alla luce del ruolo svolto da Fratelli d’Italia, che ha voluto la calendarizzazione della questione e l’avvio delle procedure di decadenza in consiglio comunale.

Non possiamo non rilevare una contraddizione tra i continui richiami all’unità del centrodestra e iniziative che finiscono per mettere in difficoltà le forze politiche alleate. La costruzione di una coalizione solida e credibile passa necessariamente attraverso il rispetto reciproco, la lealtà e la capacità di riconoscere il contributo di tutte le sue componenti. Principi che non possono essere richiamati soltanto nelle dichiarazioni pubbliche, ma devono trovare riscontro anche nei comportamenti e nelle scelte politiche quotidiane.

Forza Italia, a Montefiascone, ha dimostrato e continua a dimostrare la propria presenza attraverso l’incessante attività del gruppo consiliare e l’impegno dei suoi quattro consiglieri comunali Manzi, Danti, Roscani e Merlo che hanno portato avanti un lavoro costante di attenzione alle problematiche della città, di confronto e di proposta politica.

Un’attività che non può essere cancellata o ridimensionata da una vicenda consiliare e che rappresenta la testimonianza di un partito radicato sul territorio, capace di esprimere una propria identità e una propria visione per il futuro di Montefiascone.

In questo contesto, la prossima celebrazione del congresso comunale di Forza Italia rappresenterà un passaggio particolarmente importante. Sarà un’occasione di confronto, partecipazione e rinnovamento, attraverso la quale rafforzare ulteriormente l’organizzazione del partito, valorizzare il lavoro svolto e costruire una proposta politica sempre più strutturata per la città.

Forza Italia continuerà a lavorare con determinazione, nella convinzione che il centrodestra debba fondarsi sulla collaborazione e non sulla competizione interna tra alleati. Il rispetto politico, tuttavia, deve essere reciproco e non può essere preteso soltanto quando risulta conveniente.

Il nostro impegno non si ferma e non sarà certo questa vicenda a ridimensionarlo. Forza Italia esprime la più convinta solidarietà ai consiglieri eletti Claudia Roscani ed Angelo Merlo e continuerà insieme a loro ad essere protagonista della vita politica e amministrativa di Montefiascone, con le proprie idee, i propri rappresentanti e una presenza sempre più forte sul territorio.

Coordinamento provinciale Forza Italia Viterbo