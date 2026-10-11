NewTuscia – UMBRIA – Educazione forestale nelle scuole, una filiera energetica del legno umbro, più alberi nelle città per abbassare le temperature estive. E una regia della Regione che metta insieme istituzioni, proprietari e imprese. Sono le proposte uscite dal convegno “Il bosco come risorsa. Idee per una piena valorizzazione del patrimonio forestale umbro”, organizzato sabato 10 ottobre da Socialismo XXI Umbria nella sede di Umbraflor, a Spello. L’assessora regionale all’Agricoltura, Foreste e Turismo Simona Meloni ha riaperto lo scontro con il Governo sui Comuni montani.

Da 91 a 57: sono i Comuni umbri riconosciuti montani con i nuovi criteri voluti dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli. Trentaquattro territori escono dall’elenco, perdendo la classificazione precedente, e rischiando conseguenze sull’accesso a finanziamenti e agevolazioni. La disciplina è in vigore dal 22 luglio. Meloni ha contestato la scelta, giudicata penalizzante per l’Appennino: la montagna, nella sua lettura, non si può misurare soltanto con altitudine e pendenza, ignorando fragilità, servizi e spopolamento.

L’assessora ha però ampliato il dibattito. Ha richiamato “One Health”, il principio che lega la salute umana a quella animale e degli ecosistemi: gestione del territorio, qualità dell’aria e contenimento del caldo urbano entrano così anche nella prevenzione sanitaria. Accanto alla tutela, Meloni ha valorizzato le opportunità economiche: turismo naturalistico ed esperienziale, attività delle aree interne, prodotti del sottobosco, lavoro lungo le filiere forestali. Fra le produzioni di pregio spicca il tartufo umbro, la cui provenienza, certificazione e commercializzazione possono restituire più valore al territorio.

Le tre proposte di Trivellizzi

A dare un contenuto operativo alla giornata è stato Walter Trivellizzi, segretario regionale di Socialismo XXI, partito del centrosinistra che nel 2024 ha sostenuto Stefania Proietti alle regionali e Vittoria Ferdinandi alle comunali di Perugia. Dopo un incontro sulla sanità, il partito ha scelto la forestazione come tema sul quale sollecitare impegni concreti. Il punto di partenza è una dotazione imponente: circa 400mila ettari di bosco, oltre il 47% del territorio, secondo i dati ufficiali citati nella relazione introduttiva.

Trivellizzi propone un accordo con autorità scolastiche, agronomi, Agenzia forestale regionale e organismi di certificazione per portare la conoscenza del bosco nelle scuole primarie e medie. Chiede poi di sviluppare impianti per energia termica ed elettrica alimentati con legna e cippato locali, per scuole, ospedali e imprese. Terzo obiettivo, la forestazione urbana: piantare nell’arco di dieci anni, con il coinvolgimento di Umbraflor, un numero di alberi pari almeno al 10% degli abitanti dei Comuni interessati. A governare il programma dovrebbe essere una struttura condivisa, coordinata dalla Regione e collegata al Programma forestale regionale 2024-2033.

Grohmann: un bosco che cresce più di quanto si utilizzi

Francesco Grohmann, dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e valorizzazione aree protette della Regione Umbria, ha aggiunto numeri e prospettiva storica. La copertura forestale, ha spiegato, avrebbe ormai superato il 50% della superficie regionale: il 47% ufficiale non riuscirebbe più a fotografare l’espansione continua della vegetazione. Secondo la ricostruzione illustrata dal dirigente, il patrimonio boschivo umbro non sarebbe mai stato così esteso dalla preistoria, quando gli incendi incontrollati ne limitavano la diffusione.

Per secoli i boschi furono sfruttati per ottenere terreni agricoli, carbone e legname destinato anche allo sviluppo industriale e alle traversine ferroviarie. Durante il fascismo, soprattutto dopo le sanzioni legate all’invasione dell’Etiopia, aumentò la pressione sulla produzione di carbone vegetale. La successiva riduzione dello sfruttamento, il rimboschimento e l’abbandono dei terreni agricoli marginali hanno favorito la crescita di foreste ancora relativamente giovani.

Ha inoltre richiamato il primato europeo dell’Umbria per i boschi cedui, che si rigenerano dai polloni delle ceppaie, lamentando la scarsa attenzione loro riservata dalla programmazione forestale nazionale. Una criticità per una regione nella quale i cedui sono centrali.

Dal legno ai tartufi, il valore che sfugge

Il ragionamento economico ha trovato un esempio nel tartufo. Nel dibattito è stato riferito che circa il 50% del prodotto commercializzato come tartufo d’Alba proverrebbe dall’Umbria. Un’affermazione che, se riferita alla filiera commerciale, pone una domanda precisa: quanto valore e quanta riconoscibilità trattiene il territorio dove il tartufo viene raccolto? Meloni e Grohmann hanno richiamato certificazione dell’origine e turismo esperienziale nei boschi.

Antonio Brunori, segretario generale di Pefc Italia, organismo che promuove la certificazione forestale sostenibile, ha indicato cinque linee di lavoro: gestione attiva e pianificata dei boschi; ricostruzione della filiera regionale del legno fino alla trasformazione industriale; cooperazione fra imprese e comunità; certificazione e servizi forestali come fattori di competitività; sviluppo di una filiera energetica integrata nell’economia circolare.

Sono intervenuti anche Marco Bussone, presidente nazionale dell’Unione nazionale Comuni comunità enti montani (Uncem), Sandro Ciani, coordinatore delle Comunanze agrarie umbre, Paolo Fratini, amministratore unico di Umbraflor, e Ottavio Anastasi, amministratore unico dell’Agenzia forestale regionale. Il sindaco di Spoleto Andrea Sisti non ha potuto partecipare per un imprevisto.

Il confronto ha riguardato anche un ostacolo concreto alla gestione: il 73% dei boschi umbri è di proprietà privata e il 27% pubblica, secondo i dati presentati da Trivellizzi. Fra i soggetti interessati figurano le Comunanze agrarie, custodi di importanti patrimoni collettivi. Per programmi di manutenzione, prevenzione degli incendi, produzione energetica e gestione del legno, la cooperazione tra proprietari, amministrazioni e operatori costituisce quindi una condizione operativa, non un semplice auspicio.