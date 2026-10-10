NewTuscia – VITERBO – Nelle prime ore di ieri mattina, venerdì 9 ottobre, un uomo in stato di agitazione in zona Garbini, avrebbe sfondato la porta di un’agenzia assicurativa per poi addormentarsi dietro una delle scrivanie. Nessun documento sarebbe stato toccato.

Un passante, assistendo allo svolgersi dell’accaduto ha allertato la polizia che ha inviato una pattuglia. Gli agenti, trovando il soggetto ancora addormentato, lo hanno svegliato per cercare di identificarlo, ma l’uomo avrebbe reagito con aggressività scagliandosi contro un poliziotto. Una volta immobilizzato, sarebbe stato affidato al personale del 118 per accertamenti. I sanitari si sarebbero occupati anche delle lesioni riportate dall’agente.