NewTuscia – VETRALLA – Piccola scossa di terremoto a Vetralla nella mattina di oggi, 10 ottobre. Intorno alle 09.00 la terra ha iniziato a tremare a poca distanza dal lago di Vico per una scossa di magnitudo 2.0, più o meno a sette chilometri di distanza dall’abitato. L’ipocentro è stato rilevato a 10 chilometri di profondità

Il fenomeno è stato avvertito solo lievemente e non di sono verificati danni a cose o persone. Nessuna richiesta di soccorso infatti, è pervenuta a carabinieri o vigili del fuoco