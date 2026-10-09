NewTuscia – TARQUINIA – In merito alle notizie pubblicate sull’episodio avvenuto il 29 settembre a Tarquinia, Cotral precisa che non risponde al vero che l’autista sia stato minacciato con un taglierino.

Dalla ricostruzione dei fatti risulta che il mezzo era in sosta al capolinea quando un passeggero, al momento della salita a bordo, si è mostrato particolarmente agitato. È sceso subito dopo e l’autista, comportandosi correttamente, ha allertato le forze dell’ordine. I fatti successivi riportati dagli articoli si sono svolti all’esterno dell’autobus e non hanno riguardato minacce nei confronti dell’autista.

Cotral ringrazia il proprio dipendente per la tempestività e la correttezza dimostrate e invita le testate che hanno diffuso la notizia a rettificarla tempestivamente, a tutela della verità dei fatti.

La presente nota si riferisce al seguente comunicato delle forze dell’ordine:

Tarquinia, 30enne nordafricano da in escandescenze su un bus della Cotral