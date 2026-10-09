Dopo otto secoli l’attualità del passaggio e del messaggio di san Francesco

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – E’ programmata per domani sabato 10 ottobre, alle ore 17 – nell’ambito della Rassegna “Conferenze a Palazzo Roberteschi”promossa da Abbondio Zuppante direttore della Biblioteca Medievale e del Museo d’Arte Sacra di rilevanza diocesana – presso la Sala Conferenze del Palazzo sede dell’Ente Ottava Medievale nel Centro Storico la presentazione del testo “Memorie Francescane in Orte” scritto nel 1926 da Alessandro Camilli e ampliato e aggiornato da chi scrive e da Vincenzo Cherubini, con i riferimenti della presenza dei seguaci di San Francesco nella nostra città sino ai giorni nostri. Il testo e’ edito da Morphema Editrice di Terni.

Vincenzo Cherubini e Stefano Stefanini

Ne abbiamo parlato nell’intervista televisiva in onda sull’emittente del Centro Italia Teleorte e visibile su www.teleorte.it.

Link della trasmissione https://youtu.be/Y1KqHFRswY8

Illustrerà i contenuti del testo, oltre a noi coautori della ripubblicazione, Alessandro Maurizi, scrittore e ideatore di “Ombre Festival 2026”, che ha dedicato all’anniversario francescano l’edizione della rassegna culturale nazionale “800 anni con Francesco”, svoltasi in estate a Viterbo.

Vincenzo Cherubini e chi scrive: “In questa iniziativa sıamo stati sostenuti dalla famıglia di Alessandro Camilli, dai Parroci di Orte, don Augusto Mascagna, oggi Vescovo di Pistoia e Pescia e don Hilarion Mafula, oltre che da padre Ausilio Tornambe’ già Parroco di Orte Scalo e da Gianfranco Costa, gia’ Sindaco di Assisi e fondatore del Centro Internazionale per la Pace tra i Popoli di Assisi e dei Cavalieri del Millennio per la Pace.”

Nel corso della presentazione del 10 ottobre, nell’ambito delle iniziative per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, Giubileo Francescano, avremo modo di illustrare le motivazioni spirituali, storiche e sociali dell’operazione editoriale, di recupero e attualizzazione del messaggio universale del “poverello di Assisi” che ha onorato della sua presenza la nostra città.

Scopriremo anche la figura di Alessandro Camilli sotto i profili religioso, culturale e politico, amante della citta’ di Orte e delle sue radici storiche recenti, di ringraziare la sua famiglia e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’operazione editoriale, nell’Ottavo Centenario della morte del Patrono d’Italia.

Quest’anno 2026 stiamo vivendo un’esperienza di particolare intensità e valore universale: quella di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia.

In questo contesto si colloca la memoria del passaggio di Francesco a Orte nel 1209 e dell’ininterotta presenza dei suoi seguaci nella nostra Città, testimoniata dai tratti storici delineati da Alessandro Camilli sino al 1926 (settimo centenario) e da noi ampliati sino ai nostri giorni (ottavo centenario).

Le fonti biografiche attestano che Francesco, di ritorno da Roma, sostò ad Orte per quindici giorni, insieme ai suoi compagni. Secondo la tradizione, proprio in questo tempo egli rinnovò radicalmente la sua scelta di vita, stringendo simbolicamente un “patto matrimoniale” con Madonna Povertà:

“Quel luogo era deserto e non vi passava quasi nessuno. Erano felicissimi di non vedere e di non possedere alcuna cosa vana o dilettevole ai sensi. Cominciarono così a stringere un patto d’alleanza con la santa povertà e, nella grande consolazione di essere privi di tutto ciò che il mondo ama, si proponevano di vivere poveri per sempre e ovunque, come in quel momento.

E poiché, liberi da ogni preoccupazione terrena, trovavano piacere solo nelle consolazioni divine, deliberano irrevocabilmente di non sciogliersi mai, per nessuna tribolazione o tentazione, dall’abbraccio della povertà.” (cfr. Fonti Francescane, n.n. 378-381).

Riportiamo alcuni brani della significativa presentazione offerta al nostro testo da mons. Augusto Mascagna Vescovo di Pistoia e Pescia e già parroco di Santa Maria Assunta in Orte.

“Rimane oggetto di studio e di ricerca trovare il luogo preciso del soggiorno di San Francesco in Orte: tra le ipotesi più accreditate vi sono San Nicolao, San Lorenzo e, con maggiore probabilità, l’area del colle di San Bernardino, presso l’antica necropoli.

Tommaso da Celano riferisce che Francesco e i suoi compagni si recavano in città per chiedere l’elemosina e custodivano, quanto non consumato, nei sepolcri circostanti, trasformando anche quel gesto in segno di gratitudine e fiducia nella Provvidenza.

Al di là delle ricostruzioni storiche, questo episodio assume un valore profondamente simbolico: quel “pane” custodito tra le tombe diventa immagine di una fede che attraversa il tempo e continua a nutrire il popolo di Dio. Il presente volume “Memorie francescane in Orte… la storia continua” intende raccogliere e valorizzare questa eredità, mostrando come il passaggio di Francesco abbia generato una fecondità spirituale duratura nella comunità di Orte.

Accanto alla memoria di Francesco, emergono infatti figure e presenze che testimoniano la continuità di questo cammino: dalle prime comunità francescane, ai santi e beati legati al territorio, fino al passaggio di grandi maestri della spiritualità come San Bonaventura e San Tommaso d’Aquino. Si ricordano inoltre, alcuni beati francescani il beato Teobaldo, beato Benigno Romano e il beato Giovanni: quel pane custodito nelle tombe continua a nutrire molti.

Infatti la tradizione si arricchisce ulteriormente con la presenza delle Clarisse, con il ricordo di San Bernardino da Siena — a cui è attribuito il dono del quadro della Madonna ancora oggi venerato nella processione dell’Assunta — e con la testimonianza di altri protagonisti della vita ecclesiale locale, tra cui il venerabile Giovanni Maria Tenderini, cappuccino e poi vescovo di Orte che più di una volta chiamò San Leonardo da Porto Maurizio a predicare nel nostro territorio.

Il legame con la spiritualità francescana, custodito nel tempo attraverso istituzioni e luoghi significativi, continua ancora oggi a rappresentare una fonte viva di “nutrimento” per la comunità cristiana.

Questa pubblicazione si propone, dunque, non solo come memoria storica, ma come invito a riconoscere nella testimonianza di Francesco una presenza ancora feconda, capace di nutrire la fede e orientare il cammino del popolo di Dio.

ORTE CELEBRA FRANCESCO DI ASSISI, RICORDANDO LA SUA PRESENZA NELLA CITTADINA NEL 1209.

L’attualità del messaggio del patrono d’Italia, verrà approfondito nel corso del 2026, in cui cade l‘ottavo centenario della morte e in coincidenza con la re-istituzione della Festività nazionale del 4 ottobre, recentemente votata dal Parlamento.

In questa ricorrenza vengono riscoperte le Fonti francescane, che ad opera dei biografi contemporanei di San Francesco hanno colto la semplicità e la vicinanza del santo alla vita dei suoi contemporanei, come confermato, tra l’altro, dai racconti del passaggio di San Francesco nella città ed il miracolo della guarigione del giovane Giacomo compiuto ad Orte su insistenza dei genitori, che costituirono probabilmente, insieme ad altri seguaci uno dei primi nuclei dell’Ordine Francescano Secolare, riservato ai laici desiderosi di vivere gli ideali processati da Francesco.

La città di Orte ha avuto il privilegio di ospitare per qualche giorno san Francesco ed i suoi primi seguaci di ritorno dal viaggio a Roma e la cittadina conserva importanti memorie francescane, che onorano la testimonianza di fede del patrono d’Italia, ciò che ha descritto Alessandro Camilli nelle sue “Memorie Francescane” Orte, tra le altre cittadine del Lazio e dell’ Umbria, conserva numerose testimonianze della presenza di Francesco di Assisi da quando, nel 1209, soggiornò nella città del fiume con i suoi primi undici compagni per 15 giorni presso la chiesetta rupestre di San Nicolao, sulla collina verdeggiante che sovrasta Orte Scalo.

Il Poverello era di ritorno da Roma, ove presso il Papa Innocenzo III aveva ottenuto per sé e per i suoi seguaci l’approvazione della Regola dell’Ordine dei Frati minori che ha fatto della povertà, del servizio ai più deboli e della preghiera i fondamenti di un autentico stile di vita che riesce ad avvicinare le Creature a Dio, in ogni tempo ed in ogni condizione sociale.

Ad Orte San Francesco operò il prodigio della guarigione di un bambino di nome Giacomo, con le estremità rattrappite dalla nascita. Il Santo acconsentì alle richieste dei genitori e forse in quell’ occasione ideò la costituzione dell’Ordine Francescano Secolare, rivolto ai coniugi cristiani ed ai laici desiderosi di vivere il suo ideale di fraternità universale.

Abbiamo ritenuto doveroso ripubblicare il testo scritto da Alessandro Camilli nel 1927 per rammentare alla nostra comunità quanto bene Francesco d’Assisi e i suoi seguaci hanno seminato in otto secoli nella nostra cıttà.

Fra le tavole a fondo oro raccolte nel Museo, costituisce un rarissimo esemplare di ritratto verosimile del Santo nell’immediatezza della sua morte, è risalente all’ultimo quarto del secolo XIII ed era ospitata prime nella chiesa di Sant’Angelo e successivamente nell’omonima chiesa e convento di San Francesco.

La presenza dei seguaci di Francesco è delineata nel testo “Memorie francescane ad Orte” scritto da Alessandro Camilli nel 1927, che sottoponiamo so lettori, e nel primo saggio “S. Francesco malato e santo” della collana dei Quaderni dell’Accademia dei “Disuniti”, dedicato nel 1985 al quadro “S. Francesco storie della vita” con scritti di Marcello Camilucci e Pietro Amato con premessa di Amleto Di Marcantonio e prefazione di Delfo Gioacchini, che richiama la datazione dello storico Lando Leoncini (1548-1634) della “Verissima e devotissima immagine del padre serafico S. Francesco fatta l’anno 1284 […] ove concorrono molti forastieri, si per vederla, per essere la verissima effigie e ritratto dal naturale, si’anche per la devozione di esso Santo”.

Possiamo immaginare come nei giorni di permanenza di Francesco di Assisi presso la collina di San Nicolao, a dominio del Tevere presso l’attuale abitato di Orte Scalo, e successivamente dai suoi frati presso la chiesa rupestre di San Lorenzo, nei pressi del quartiere di Petignano, il Santo abbia potuto maturare una coscienza ecologista in senso moderno, quanto piuttosto la sua esperienza evangelica, la sua visione del creato e il suo linguaggio di fraternità cosmica offrano ancora oggi chiavi di lettura decisive per una riflessione sulla cura della casa comune, riscoperta da Papa Francesco nell’Enciclica “Laudato Si”.

Per Francesco ciò che conta è il contatto con Dio, il silenzio e l’ascolto, come sperimentato nella sua permanenza di quindici giorni sulla collina verdeggiante di Orte e descritto i biografi citati da Alessandro Camilli nel suo testo del 1927.

Quella collina verdeggiante, ove poi sorgerà il primo convento, oggi della Provincia Francescana Romana, diventa il luogo privilegiato della prossimità, lo spazio in cui la presenza del Creatore si rende percepibile. I luoghi nei quali il Santo ha soggiornato con i suoi compagni – dove bosco, pietra nuda, essenzialità, povertà, umiltà, semplicità, armonia e bellezza si fondono in un’unità sorprendente – diventano l’ espressione alta del francescanesimo, allora in gestazione.

In essi si manifesta uno stile di vita che, nei secoli, ha continuato a offrire un esempio luminoso di pace, preghiera, silenzio, rispetto ecologico, custodia amorosa del creato, nelle realtà francescane ancora presenti nelle nostre cittadine.

È anche per questo che Francesco rimane, dopo tanti secoli, il Santo per eccellenza, modello di “alter Christus”. La sua figura invita ad accostare, con atteggiamento insieme umile e critico, due immagini diverse:

– da un lato quella limpida, consensuale e spesso pacificata, consegnataci dall’arte, dalla devozione popolare e dal bisogno diffuso di un santo rassicurante e mitizzato, sintetizzata dal quadro Dossale di San Francesco, immagine dipinta a pochissimi anni dalla morte del Santo, conservato attualmente nel Museo d’Arte Sacra di Orte;

– dall’altro il Francesco della storia, uomo radicale e inquieto, attraversato da tensioni profonde, conflitti interiori e comunitari, da scelte che spiazzano e talvolta feriscono, portatore di una parola evangelica realmente rivoluzionaria per la Chiesa e per la società del suo tempo.

Nel suo soggiorno ad Orte, Francesco sperimentò il consenso entusiasta e l’accoglienza generosa che il popolo riservò a lui ed ai suoi frati, corrispondendo alla questua con l’offerta copiosa di beni di sussistenza e assistendo al miracolo della guarigione del ragazzo rattrappito di nome Giacomo, risanato da Francesco sulla richiesta incessante dei genitori.