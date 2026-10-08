NewTuscia – ANZIO – Le grandi domande meritano grandi voci. Sabato 23 gennaio 2027, alle ore 20:30, Umberto Galimberti torna ad Anzio, al Palarinaldi, con la lectio magistralis “L’illusione della libertà”. Una serata per fermarsi a pensare e interrogarsi su uno dei concetti più profondi e controversi dell’esperienza umana.

L’appuntamento segna il ritorno ad Anzio del filosofo, saggista e psicoanalista dopo la partecipazione dello scorso anno, che aveva registrato il tutto esaurito.

Al centro della lectio sarà la libertà, indagata nel rapporto tra scelte individuali e condizionamenti esterni. Galimberti approfondirà il peso della società, della tecnica, dei modelli culturali e delle condizioni in cui viviamo, mettendo a fuoco il confine tra libertà percepita e libertà effettiva e le contraddizioni che attraversano questo concetto nel mondo contemporaneo. La filosofia esce così dai luoghi specialistici per tornare alla sua funzione di strumento attraverso cui leggere il presente, mettere in discussione ciò che appare scontato e offrire nuove chiavi di interpretazione della realtà.

L’evento è organizzato dal Comitato Zonale Sud Tirreno ASI e co-organizzato da ASI Cultura. A coordinarlo saranno Michele Cioffi, responsabile nazionale ASI Cultura, ed Elisabetta Pamela Petrolati, responsabile nazionale settore Multilateralismo umanitario e sociale, in un percorso condiviso volto a valorizzare il patrimonio sociale e civile del Paese attraverso appuntamenti di confronto, condivisione e crescita intellettuale.

I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma Clappit. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito di ASI Cultura.