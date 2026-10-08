NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Il lavoro è esperienza, impegno, capacità e valore per tutta la comunità. Per questo, nella sala consiliare del palazzo comunale di Soriano nel Cimino, sabato 10 ottobre alle ore 17 si terrà l’ottava edizione del premio “Riconoscimento al lavoro”, promosso da Confartigianato Imprese di Viterbo e ANCOS APS – Comitato locale di Soriano. Un momento dedicato a chi, attraverso il proprio mestiere e la propria professionalità, contribuisce ogni giorno alla crescita del territorio.

L’evento, divenuto ormai appuntamento tradizionale dell’ottobre sorianese, si inserisce nell’ambito della 59sima edizione della Sagra delle Castagne, con l’intento di rendere omaggio a quei cittadini e a quegli imprenditori del territorio associati alla Confederazione che si sono distinti per dedizione, professionalità e spirito di servizio. All’iniziativa parteciperanno il sindaco di Soriano Roberto Camilli; il presidente del consiglio comunale, nella doppi veste anche di segretario Ancos e Anap, Fabio Menicacci; il presidente di Confartigianato Lazio e Confartigianato Viterbo, Michael Del Moro; la referente del comitato locale Confartigianato di Soriano e presidente del movimento Donne Impresa Viterbo, Agnese Monacelli; il presidente del movimento Giovani di Confartigianato Viterbo, Daniele Lampa; il presidente dell’ente Sagra delle Castagne, Antonio Tempesta.

Questo l’elenco dei premiati:

Luigi, Emanuele e Andrea Bellachioma (Edil Bel.Mat.) – Associati dell’anno

Carlotta Buttinelli (Sun Island) – Donna imprenditrice

Fabio Gentili (Il Carolino) – Giovane imprenditore

Franco Teobaldi – Premio alla memoria

Casciani Francesco – Pensionato dell’anno

L’iniziativa è resa possibile grazie al supporto delle realtà associative locali, tra cui la Pro Loco di Soriano, l’associazione Soriano Terzo Millennio e numerose altre sigle impegnate nella valorizzazione del territorio. Un’occasione per celebrare il lavoro come valore fondante della comunità, onorando chi, sotto l’insegna di Confartigianato, ha dedicato la propria vita a costruire e far crescere Soriano nel Cimino con impegno, passione e sacrificio.