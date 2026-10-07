NewTuscia – VITERBO – Un monologo gialloblù cancella i dubbi e regala una qualificazione spettacolare. Allo stadio Enrico Rocchi, la Viterbesem iscritta come Vigor Gialloblù) supera nettamente l’Albalonga per 4-1 nella sfida secca valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia di serie D. La squadra di casa offre una prestazione fluida e determinata, archiviando la pratica con un poker firmato da Lauri, Semeraro, Catania e Di Razza. (Foto Viterbese calcio fanpage)

Per i leoni guidati da mister Imperio Carcione si tratta di una dimostrazione di forza importante, che riscatta le recenti fatiche e lancia un chiaro segnale in vista del prossimo turno, dove affronteranno la vincente tra Nocerina e Turris.



La Cronaca: Dominio Gialloblù dal 1′ al 90′

Il piano partita di mister Carcione, che opta per un 3-5-2 con Sini a guidare la retroguardia davanti al portiere Vinti, si rivela azzeccato fin dai primi istanti. Avvio fulmineo: Al 4º minuto i padroni di casa sono già in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Lauri è il più lesto a fiondarsi su una palla vagante in area di rigore, trafiggendo l’incolpevole Giombetti per l’1-0. Il raddoppio: La manovra della Viterbese scorre via liscia, costringendo l’Albalonga a rincorrere. Al 28º minuto (poi registrato ufficialmente al 36º) arriva il raddoppio: assist al bacio di Catania per Semeraro, che controlla e finalizza da applausi siglando il 2-0 con cui si chiude la prima frazione. Chiusura del match: La ripresa si apre sullo stesso spartito. Al 47º minuto, lo scatenato Catania si mette in proprio e realizza il punto del 3-0. L’Albalonga di Ruggero Panella accenna a una reazione d’orgoglio ma sbatte contro il muro difensivo viterbese. Il poker finale: All’85º minuto, c’è gloria anche per il subentrato Ndoye, il cui perfetto cross dalla destra trova la testa di Di Razza per il definitivo e perentorio 4-1.



Le Voci dagli spogliatoi

Estremamente soddisfatto a fine gara il patron dei gialloblù, Piero Camilli, intervenuto in conferenza stampa: [1]“ A perdere non piace a nessuno. L’impegno c’è stato da entrambe le parti, ma oggi siamo stati nettamente migliori. Questa squadra è forte, anche se manca ancora qualcosa e ci stiamo lavorando: da domani arriveranno anche Maurino e Frasson per rinforzarci ulteriormente. Domenica, però, sarà tutta un’altra battaglia”.

Sul fronte opposto, l’esterno dell’Albalonga Jacopo Succi riconosce il momento di appannamento dei suoi, reduci da un periodo opaco in campionato: “Dopo Anzio volevamo dare risposte diverse. Siamo stati imprecisi sia con la palla sia in fase di non possesso, mancando della giusta presenza in campo. Dobbiamo resettare subito”.

Domenica c’è subito la replica

Il calendario della Serie D propone un bizzarro scherzo del destino: le due formazioni si ritroveranno faccia a faccia tra soli quattro giorni. Domenica si giocherà a campi invertiti a Cecchina per la settima giornata di campionato. L’Albalonga cercherà il riscatto davanti al proprio pubblico, mentre la Viterbese andrà a caccia della continuità per dare una svolta definitiva alla stagione.