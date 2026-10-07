NewTuscia – ROMA – Si è svolta presso l’Hotel AH in zona Ottavia a Roma la Direzione Nazionale del partito Evoluzione e Libertà, un vertice operativo di primaria importanza che ha riunito la dirigenza nazionale per definire le linee guida e gli obiettivi politici dei prossimi mesi.

​All’incontro hanno preso parte il Vice Segretario Nazionale e Segretario Regionale ad Interim, Gianluca Quadrini, il Segretario Nazionale, Giuseppe Basile, il Presidente Mirko Greco, il Delegato al dialogo interreligioso e famiglia, Dott. Giovanni Petrocchi, unitamente agli altri dirigenti di partito. Durante i lavori, la dirigenza ha tracciato con precisione la stesura del nuovo documento programmatico, nato con l’obiettivo di offrire risposte concrete alle istanze delle famiglie, delle imprese e dei territori, ponendo al centro la tutela delle libertà individuali, la sostenibilità economica e il rilancio dell’azione politica locale e nazionale.

​In questa occasione, Gianluca Quadrini ha espresso parole di grande entusiasmo per la fase di crescita del movimento:

​«La Direzione Nazionale di Roma rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di radicamento e di rinnovamento di Evoluzione e Libertà. Insieme al Segretario Nazionale Giuseppe Basile, al Presidente Mirko Greco, al Dott. Giovanni Petrocchi e a tutta la nostra squadra, stiamo costruendo una proposta politica solida, trasparente e vicina alla gente. Il nuovo documento programmatico non sarà un semplice testo teorico, ma una vera e propria mappa d’azione per dare risposte immediate alle sfide economiche e sociali che il Paese sta affrontando», ha dichiarato Quadrini.

​L’incontro di Roma costituisce inoltre il prologo ideale verso il prossimo grande evento del partito: la convention politica intitolata “Evoluzione e Libertà: Il successo verso il futuro”, in programma per venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 18:00, presso l’Hotel Fiuggi Terme Resort & SPA (Via Capo I Prati, 9 – Fiuggi).

​L’evento di Fiuggi vedrà gli interventi del Presidente Mirko Greco, del Segretario Nazionale Giuseppe Basile, del Delegato al dialogo interreligioso e famiglia Giovanni Petrocchi e dello stesso Gianluca Quadrini. I lavori saranno moderati dal Prof. Mario Festa. Momento clou della serata sarà la presentazione ufficiale del simbolo del partito. Per permettere un’ampia partecipazione anche a distanza, l’intero convegno sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook @evoluzioneelibertà.

​Proiettandosi verso l’appuntamento ciociaro, Quadrini ha aggiunto:

​«I lavori di Roma ci proiettano direttamente verso la convention di venerdì a Fiuggi, un fondamentale momento di confronto aperto con la cittadinanza, gli iscritti e gli amministratori locali. A Fiuggi sveleremo anche il simbolo del nostro partito, mostrando la forza e la vitalità di un progetto che parte dall’ascolto del territorio e guarda con coraggio al domani. Invito tutti i cittadini e i simpatizzanti a partecipare di persona o a seguirci in diretta streaming per costruire insieme la politica del futuro».