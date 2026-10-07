NewTuscia – TARQUINIA – L’Associazione Autismo Cuori Blu APS di Tarquinia ha ricevuto il Premio Internazionale “ValoreCoraggio” 2026, conferito nell’ambito della terza edizione della manifestazione che si è svolta il 5 ottobre nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma.

Il Premio, ideato da Anna Rita Cammerata, nasce per riconoscere persone e realtà che, con impegno, responsabilità e determinazione, contribuiscono concretamente al bene comune. Autismo Cuori Blu è stata premiata per il suo costante impegno sui temi sociali legati all’autismo e all’inclusione.

A ritirare il riconoscimento, a nome dell’associazione e di tutti i ragazzi e le ragazze che ne fanno parte, sono stati Luca e Andrea, protagonisti di un momento particolarmente significativo per tutta la comunità di Autismo Cuori Blu.

«È un riconoscimento che ci riempie di orgoglio, ma che sentiamo appartenga soprattutto ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, che ogni giorno affrontano con coraggio e determinazione le difficoltà e gli ostacoli che ancora troppo spesso la società pone davanti alla neurodivergenza. Essere premiati in Campidoglio significa vedere riconosciuto anche il lavoro che, come famiglie, volontari e associazione, portiamo avanti ogni giorno sul territorio per creare opportunità concrete di inclusione».

Il Premio ValoreCoraggio rappresenta quindi non soltanto un riconoscimento per il percorso compiuto fino ad oggi, ma anche uno stimolo a proseguire nella costruzione di una comunità sempre più consapevole e inclusiva.

L’associazione rivolge infine un ringraziamento ad Anna Rita Cammerata, ideatrice del Premio, per aver voluto la presenza di Autismo Cuori Blu alla manifestazione e per aver creduto nel messaggio che l’associazione porta avanti quotidianamente.