NewTuscia – TERNI – E’ in programma dal 9 all’11 ottobre a Ferentillo la quarta edizione di “Ferentillo Verticale”, il festival dedicato all’arrampicata sportiva e alle attività all’aria aperta organizzato dal Comune con il sostegno della Fondazione Carit. Il festival, spiega il Comune in una nota, ripropone il tema dell’arrampicata sportiva che accompagna da sempre la storia di Ferentillo. “Le pareti che circondano il paese – sottolinea il Comune – sono da decenni una meta conosciuta dagli scalatori di tutta Italia ed il festival punta a valorizzare questo patrimonio anche come opportunità concreta per l’economia locale, coinvolgendo strutture ricettive, attività di ristorazione e realtà del territorio”.

“Come amministrazione crediamo molto nell’arrampicata sportiva – dice il Sindaco Sebastiano Torlini – siamo felici di vedere anche quest’anno tanto fermento intorno a questo importante evento. Dal prossimo anno inoltre avremo a disposizione la palestra di arrampicata che verrà ristrutturata a breve e darà sicuramente un nuovo impulso a tutto il settore dell’arrampicata e a tutti gli sport outdoor del nostro territorio”. L’obiettivo, osserva sempre il Sindaco, non è solo promuovere una disciplina sportiva, ma raccontare il valore della Valnerina come contesto naturalistico e paesaggistico da rispettare e da amare, vivendolo in tutte le sue forme: dal fiume alla roccia, fino ai sentieri.

Il festival si apre venerdì 9 ottobre con un gesto concreto verso il territorio. Nel pomeriggio è infatti in programma una pulizia del fiume Nera nel tratto tra Ferentillo e Arrone, a cura di Rafting Marmore e Terre di Hydra, con la collaborazione di Asm. Cuore sportivo dell’evento lo Street Boulder che porta l’arrampicata tra le vie e le piazze del borgo, con categorie maschile e femminile, e la Climbing Marathon, una gara a coppie suddivisa nelle categorie Amatori, Intermedi e Top. Per questa edizione i punteggi saranno gestiti tramite un’applicazione sviluppata appositamente per il festival.

Domenica 11 ottobre si corre anche il walking trail organizzato con Asd Functional Squad e Ferentillo Trail. Si tratta di un anello di circa 9 km con 584 metri di dislivello positivo, con partenza alle 10.30 da Piazza Vittorio Emanuele II e iscrizioni su wespoort.it. Molti gli ospiti, tra loro Laura Rogora che ha portato l’arrampicata femminile italiana fino al 9b, tra i gradi più alti mai saliti da una donna. Ci sarà anche Marzio Nardi, campione italiano di arrampicata nel 1987 e nel 1988. Infine due alpinisti di casa, Cristiano Iurisci e Marco Montani racconteranno una vita passata in montagna, dall’Appennino all’Himalaya.

Tra le attività collaterali, una speciale escursione guidata dal Sindaco di Ferentillo in qualità di guida ambientale escursionistica, che anche quest’anno accompagnerà i visitatori alla scoperta dei tesori del paese delle rocche. Il programma si arricchisce grazie alla collaborazione di numerose realtà del territorio e non solo, con escursioni, sessioni di yoga, prove di arrampicata e attività per bambini.

Le serate saranno animate dai live di Malalingua e Vinyasa e dal dj set di Daniel Marchetti con proposte di street food. Gli iscritti alle competizioni potranno usufruire di uno sconto del 10% presso le strutture ricettive convenzionate del territorio. Nei giorni dell’evento saranno inoltre disponibili aree riservate ai camper. Il Comune ringrazia la Fondazione Carit per il supporto economico e la Proloco di Ferentillo per il supporto logistico all’evento. (ptn/red 400/26) (foto Comune di Ferentillo)