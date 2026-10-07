Massimo Blandini





Una giornata dedicata al gusto, alla scoperta delle lavorazioni artigianali e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. È questo lo spirito dell’Open Day di Cimina Dolciaria, in programma sabato 24 ottobre 2026, presso il laboratorio di Via dell’Industria 7, località Vico Matrino, Capranica (VT). L’appuntamento sarà un’occasione per conoscere più da vicino il mondo di Cimina Dolciaria, vedere come nascono alcune delle sue specialità e vivere un’esperienza che unisce produzione, degustazione e promozione delle eccellenze agroalimentari della Tuscia. Il programma prevede due fasce di apertura, dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00, con ingresso gratuito. Durante la giornata sarà possibile assistere alla dimostrazione della produzione del cioccolato, partecipare a uno show cooking dal vivo e degustare alcune delle eccellenze proposte dall’azienda. Tra i protagonisti dell’evento ci sarà naturalmente la nocciola novella, prodotto fortemente legato alla tradizione agricola e gastronomica della Tuscia. Per gli appassionati è prevista anche una masterclass dedicata alla nocciola, con rilascio dell’attestato. Non mancheranno inoltre momenti dedicati alla scoperta di altre produzioni del territorio, con degustazioni di olio novello di Vetralla e del vino tipico di Marta “Canniola”. Una proposta che va quindi oltre il semplice appuntamento dolciario e che punta a raccontare il territorio attraverso i suoi prodotti, le sue materie prime e le persone che lavorano per valorizzarli. Dietro il percorso di crescita e rilancio di Cimina Dolciaria c’è una squadra impegnata a rafforzare l’identità dell’azienda e il suo rapporto con il territorio. L’Avv. Giampiero Samorì, proprietario, imprenditore ed investitore, è l’artefice del rilancio economico e strategico di Cimina Dolciaria, contribuendo a dare nuovo impulso al progetto imprenditoriale e alle sue prospettive di sviluppo. Al suo fianco operano il Dott. Gabriele Carloni, che ricopre la carica di Direttore Commerciale dell’azienda, con un ruolo centrale nelle strategie commerciali e nella crescita della realtà dolciaria e, a seguire, all’interno dell’organizzazione vi è peraltro il Dott. Fabio Ceccarelli, Responsabile Commerciale e promotore delle iniziative di sviluppo territoriale connesse. La sua attività comprende anche la partecipazione a eventi dedicati alla promozione della filiera agroalimentare e del turismo enogastronomico, con l’obiettivo di creare connessioni tra impresa, produzioni locali, territorio e turismo. L’Open Day del 24 ottobre rappresenta peraltro un momento di incontro aperto al pubblico, pensato per mostrare ciò che normalmente rimane dietro le quinte con le lavorazioni, le materie prime, le competenze e la passione che accompagnano la produzione. Un appuntamento all’insegna del cioccolato, delle nocciole e delle eccellenze della Tuscia, ma anche un’occasione per scoprire il progetto di crescita di Cimina Dolciaria e il suo legame con la valorizzazione del territorio. L’appuntamento è peraltro a Capranica, in provincia di Viterbo, presso Cimina Dolciaria, in Via dell’Industria 7, località Vico Matrino. Una giornata da segnare in agenda per chi ama il cioccolato, le nocciole, i prodotti tipici e vuole conoscere più da vicino una realtà impegnata nella valorizzazione della tradizione dolciaria e agroalimentare della Tuscia.