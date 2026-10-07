NewTuscia – ROMA – “Vogliamo esprimere tutto il nostro cordoglio e il nostro dolore per la scomparsa di Paola Polli. Giornalista storica e professionista seria e competente, conoscevo Paola da tanti anni e ho sempre apprezzato la sua passione, la sua sensibilità e le sue qualità umane.

Era una persona buona, leale e animata da una grande caratura umana, capace di raccontare il territorio con attenzione, professionalità e autentico senso di appartenenza. Paola Polli ha raccontato per anni la nostra comunità, diventando un punto di riferimento per l’informazione locale e lasciando un segno importante nella vita di Marino e dei Castelli Romani.

La sua scomparsa rappresenta una perdita dolorosa e lascia un vuoto profondo e difficile da colmare. In questo momento di immenso dolore, vogliamo rivolgere il nostro pensiero e il nostro più sincero cordoglio alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di condividere con lei un tratto del proprio cammino”.

Così, in una nota, Sergio Ambrogiani, responsabile del comitato cittadino “Si può fare