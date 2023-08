Continua il progetto di riqualificazione dei plessi scolastici avviato dalla Provincia di Viterbo: tra i cantieri aperti nelle scorse settimane in tutto il territorio della Tuscia, c’è anche quello per i lavori di rifacimento del manto di copertura dell’aula magna e delle palestre dell’Istituto Tecnico Tecnologico Leonardo Da Vinci di Viterbo.

Ma non solo aula magna e palestre. I lavori commissionati dalla Provincia di Viterbo, e finanziati con un fondo Pnrr, porteranno anche alla sistemazione della centrale termica dell’ITT Leonardo Da Vinci. Prima della chiusura del cantiere, verranno poi tinteggiate le pareti esterne di aula magna, palestre e centrale termica che in alcuni tratti risultano degradate per via dell’esposizione alle acque piovane e per alcuni fenomeni di vandalismo costituiti dall’esecuzione di alcuni murales e scritte sui muri. Interventi di tinteggiatura riguarderanno anche le pareti interne e i soffitti delle palestre.