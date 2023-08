NewTuscia – VITERBO – Ottimo colpo di mercato per la Domus Mulieris Viterbo che, in vista del prossimo campionato di serie B femminile di basket, aggiunge al suo roster una giocatrice giovane ma di sicura affidabilità come Matea Atanasovska.

Nata il 26 febbraio 2002 a Skopje, capitale della Macedonia del nord, ala/pivot di 185 centimetri, ha fatto parte di tutte le selezioni giovanili con la maglia della nazionale, iniziando con l’under 14 e proseguendo fino all’under 20, venendo poi convocata in una occasione anche con la rappresentativa maggiore del paese balcanico. Avendo però disputato gran parte dei campionati giovanili nel nostro paese, può essere tesserata da italiana proprio come accaduto per altre giocatrici presenti nel roster della Domus Mulieris sia adesso che nelle passate stagioni.

In Italia Atanasovska ha disputato due stagioni a Castellammare di Stabia, poi si è trasferita a Forlì, successivamente una mezza stagione a Sant’Antimo seguita da un’altra mezza stagione a Roseto e, nell’ultimo campionato, la serie A1 con la maglia di San Giovanni Valdarno dove ha accumulato minuti preziosi di esperienza, come ad esempio le due presenze da 20 minuti totali contro le future campionesse tricolori di Schio.

“Sono molto felice di arrivare a Viterbo – commenta la nuova giocatrice gialloblù – perché tutte le persone a cui ho chiesto informazioni mi hanno parlato benissimo della società e dell’ambiente. Inoltre la serie B del Lazio è un campionato con tante squadre quotate e sono sicura che la competizione per emergere sarà notevole ma ho grande voglia di iniziare e aiutare le mie nuove compagne”.

“In serie B ho giocato prevalentemente vicino canestro – prosegue Atanasovska – ma posso anche tirare da fuori e, più in generale, mi piace essere aggressiva sia in attacco che in difesa facendo quello che mi chiederà l’allenatore”.

Soddisfatto coach Scaramuccia: “E’ una giocatrice che potrà aiutarci molto in un settore, quello delle lunghe, in cui tradizionalmente soffrivamo le squadre avversarie. Una ragazza giovane ma già con diverse stagioni di esperienza alle spalle, che si metterà subito a disposizione del gruppo e avrà modo di integrarsi alla perfezione in vista dei primi impegni ufficiali”