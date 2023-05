NewTuscia – I Vigili del Fuoco dell’Umbria sono intervenuti da

Ieri sera alle 21.00 per fronteggiare l’emergenza alluvione che sta colpendo principalmente i territori delle Regioni Marche ed Emilia Romagna. Sono state inviate 22 unità specializzate per prestare soccorso in ambiente acquatico, equipaggiati con tute specifiche, mezzi nautici è fuori strada. Inoltre sono stati inviati due moduli logistici per consentire al personale di operare in autonomia e di non gravare sulle risorse locali.

Le squadre VF stanno operando nella provincia di Forlì Cesena, durante la scorsa notte e nella giornata odierna hanno trattato in salvo numerose perso che erano rimaste isolate nelle proprie abitazioni a causa dell’acqua alta.

Qui il video